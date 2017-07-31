Сновська рада ветеранів вклоняється О.Д. Веселому, депутатам Верховної ради А.С.Євлахову, В.В. Амельченку, депутатам обласної ради І.С.Вдовенку і Г.Н.Божку, підприємцям В.Г. Єрмоленку та Л.В. Циганок, отцю Павлу, ВПУЛГ (директор Л.О. Дубина), музичній та спортивній школам, страховій компанії «Гарантія», райдержадміністрації, районній та міській радам, Сновському будинку культури, ОВУ України В.В. Шмакову, обласній організації ветеранів України А.І. Москаленку, дитячому садочку №1, приватному підприємцю О.С.Дугелю, райвійськкомату, Н.М. Чибіс, О.І. Кирилюку та засобам масової інформації за активну допомогу у проведенні заходу з нагоди 30-річчя створення ветеранської організації.
понедельник, 31 июля 2017 г.
Ще не перевелися щирі люди
Сновська рада ветеранів вклоняється О.Д. Веселому, депутатам Верховної ради А.С.Євлахову, В.В. Амельченку, депутатам обласної ради І.С.Вдовенку і Г.Н.Божку, підприємцям В.Г. Єрмоленку та Л.В. Циганок, отцю Павлу, ВПУЛГ (директор Л.О. Дубина), музичній та спортивній школам, страховій компанії «Гарантія», райдержадміністрації, районній та міській радам, Сновському будинку культури, ОВУ України В.В. Шмакову, обласній організації ветеранів України А.І. Москаленку, дитячому садочку №1, приватному підприємцю О.С.Дугелю, райвійськкомату, Н.М. Чибіс, О.І. Кирилюку та засобам масової інформації за активну допомогу у проведенні заходу з нагоди 30-річчя створення ветеранської організації.
Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий