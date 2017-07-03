Громадська акція

Минулого тижня в рамках проведення громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» і з метою попередження виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на базі Сновського дитячого табору «Дружба» районним сектором УДСНС та ДПРЧ було проведено показово-навчальні виступи.
Разом із співробітниками газової служби, поліції та швидкої медичної допомоги відпрацьовувалась злагодженість та правильні дії при виникненні пожежі, витоку газу, надання першої медичної допомоги при травмах, реагування на злочин та показове затримання.
Під час проведення заходу було задіяно 3 одиниці техніки, п’ятеро представників РС УДСНС та пожежно-рятувальної частини, двоє медпрацівників, ще двоє спеціалістів газової аварійно-рятувальної служби, п’ятеро правоохоронців. Глядачами були 110 дітей та 14 осіб обслуговуючого персоналу табору «Дружба».
З метою недопущення надзвичайних ситуацій та подій працівники Сновського РС УДСНС звертаються до мешканців району з проханням дотримуватись правил цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки!
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського РС УДСНС
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