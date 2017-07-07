На подвір’ї, серед квітів і сонця

У Гірську (до Дня Конституції) місцеві культармійці організували святковий концерт. Глядачами були і великі, і малі горяни, котрі вмощувалися біля імпровізованого майданчика і гаряче аплодували усім виконавцям художніх номерів.
А виконавців було чимало – і всі такі гарні, красиві. Це і Ольга Пищур, Зоя Приходько, Тетяна Лукаш, Валентина Верхулевська, Тетяна Горенок з донечкою Анжелою, брати Іван та Богдан Лукаші, Анечка Пищур та Машенька Приходько. До речі, Анечка та Машенька заспівали пісню, адресовану татові Маші під назвою «Мій тато – герой!» Він разом з іншими героями України захищав нашу державу в зоні АТО, звідки нещодавно повернувся.
Концерт, що відбувся у нашому квітучому селі, вийшов вдалим ще й тому, що до нього долучилося багато небайдужих сільчан, у числі яких і виконуюча обов’язки старости Світлана Пищур, діловод Тамара Лісогор.
Добре, що вони у нас легкі на підйом, активні, готові завжди підставляти плече допомоги. І взагалі добре, що у Гірську живуть такі хороші і талановиті люди. З ними хочеться творити, організовувати нові й нові заходи.
Лідія БЕНДО, завідуюча БК
А виконавців було чимало – і всі такі гарні, красиві. Це і Ольга Пищур, Зоя Приходько, Тетяна Лукаш, Валентина Верхулевська, Тетяна Горенок з донечкою Анжелою, брати Іван та Богдан Лукаші, Анечка Пищур та Машенька Приходько. До речі, Анечка та Машенька заспівали пісню, адресовану татові Маші під назвою «Мій тато – герой!» Він разом з іншими героями України захищав нашу державу в зоні АТО, звідки нещодавно повернувся.
Концерт, що відбувся у нашому квітучому селі, вийшов вдалим ще й тому, що до нього долучилося багато небайдужих сільчан, у числі яких і виконуюча обов’язки старости Світлана Пищур, діловод Тамара Лісогор.
Добре, що вони у нас легкі на підйом, активні, готові завжди підставляти плече допомоги. І взагалі добре, що у Гірську живуть такі хороші і талановиті люди. З ними хочеться творити, організовувати нові й нові заходи.
Лідія БЕНДО, завідуюча БК
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