Футбол
Черговий тур міжрайонного чемпіонату приніс такі результати. «Тайм» зі Сновська провів виїзний матч у Городні проти місцевої «Юності».
З самого початку зустрічі наші футболісти заволоділи ініціативою і створили кілька небезпечних ситуацій – біля воріт суперників. Але слабка реалізація гольових моментів не дозволила їм відкрити рахунок. (Хоча і в штангу влучали, і гостро пробивали у створ воріт «Юності»). За словами голови районної федерації футболу Романа Грицюка, першим успіху досяг наймолодший гравець «Тайму» Роман Петренко. Йому довірили пробити пенальті – й він не схибив, влучивши прямісінько у «дев’ятку». Вже під завісу матчу домінування снов’ян над городнянцями підтвердилося другим забитим голом – цього разу відзначився Євген Буштрук. Отже, перемогу здобув «Тайм» - 2:0.
А в другому матчі туру в Сновську зіграли місцевий «Енергетик» і «Колос» з Петрівки. Перший тайм засвідчив хоч і не надто велику, але все ж таки перевагу господарів поля. Її було закріплено одним забитим голом. Петрівецькі футболісти мали шанс відігратися, проте м’яч влучив у хрестовину воріт.
Усе вирішилося в другому таймі. Чи то у гравців «Колоса» не вистачило сили, чи то «Енергетик» задіяв внутрішні резерви, однак м’ячі почали все частіше залітати в сітку воріт гостей. На чотири результативні атаки енергетиків колосовці відповіли лише однією. (Щоправда, забитий ними гол вийшов дійсно гарним). Фінальний свисток судді зафіксував рахунок 5:1 на користь «Енергетика».
P.S. До речі, під час перебування на стадіоні вболівальники звернули увагу на прикрий факт: нещодавно хтось вкрав близько тридцяти квадратних метрів бетонної плитки біля трибун. Цікаво, чи знайдуть правоохоронці злодіїв?
Кікбоксинг
Нещодавно депутат Верховної Ради Анатолій Євлахов допоміг місцевій секції кікбоксингу ДЮСШ «Колос» придбати чудовий боксерський ринг і набір екіпірування для занять контактними видами спорту. І ось цього тижня, в понеділок, цей ринг встановили у спортзалі міської школи №1. Тренер О.Закревський та юні кікбоксери дуже вдячні Анатолію Євлахову за підтримку спортивного руху.
Черговий тур міжрайонного чемпіонату приніс такі результати. «Тайм» зі Сновська провів виїзний матч у Городні проти місцевої «Юності».
З самого початку зустрічі наші футболісти заволоділи ініціативою і створили кілька небезпечних ситуацій – біля воріт суперників. Але слабка реалізація гольових моментів не дозволила їм відкрити рахунок. (Хоча і в штангу влучали, і гостро пробивали у створ воріт «Юності»). За словами голови районної федерації футболу Романа Грицюка, першим успіху досяг наймолодший гравець «Тайму» Роман Петренко. Йому довірили пробити пенальті – й він не схибив, влучивши прямісінько у «дев’ятку». Вже під завісу матчу домінування снов’ян над городнянцями підтвердилося другим забитим голом – цього разу відзначився Євген Буштрук. Отже, перемогу здобув «Тайм» - 2:0.
А в другому матчі туру в Сновську зіграли місцевий «Енергетик» і «Колос» з Петрівки. Перший тайм засвідчив хоч і не надто велику, але все ж таки перевагу господарів поля. Її було закріплено одним забитим голом. Петрівецькі футболісти мали шанс відігратися, проте м’яч влучив у хрестовину воріт.
Усе вирішилося в другому таймі. Чи то у гравців «Колоса» не вистачило сили, чи то «Енергетик» задіяв внутрішні резерви, однак м’ячі почали все частіше залітати в сітку воріт гостей. На чотири результативні атаки енергетиків колосовці відповіли лише однією. (Щоправда, забитий ними гол вийшов дійсно гарним). Фінальний свисток судді зафіксував рахунок 5:1 на користь «Енергетика».
P.S. До речі, під час перебування на стадіоні вболівальники звернули увагу на прикрий факт: нещодавно хтось вкрав близько тридцяти квадратних метрів бетонної плитки біля трибун. Цікаво, чи знайдуть правоохоронці злодіїв?
Кікбоксинг
Нещодавно депутат Верховної Ради Анатолій Євлахов допоміг місцевій секції кікбоксингу ДЮСШ «Колос» придбати чудовий боксерський ринг і набір екіпірування для занять контактними видами спорту. І ось цього тижня, в понеділок, цей ринг встановили у спортзалі міської школи №1. Тренер О.Закревський та юні кікбоксери дуже вдячні Анатолію Євлахову за підтримку спортивного руху.
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