Чистота і порядок залежать від нас

Природу не можна застати неохайною і
напівроздягненою, вона завжди прекрасна.
Природа не терпить неточностей,
не прощає помилок.
Р. ЕмерсонПрироду неохайною робимо ми з вами. Маленький хлопчик викинув обгортку з цукерки, підліток – лушпиння з насіння, юнак – пусту бляшанку, чоловік – пачку з цигарок. І так з покоління в покоління. Ніхто не скаже – так не можна, це не правильно.
Проблема забруднення навколишнього середовища була і є надзвичайно важливою. Люди не задумуються, яку шкоду вони завдають своїми діями.
Забруднюємо сільські і міські вулиці, парки, сади. Забруднюємо ліси.
Мене, приміром, неприємно вразила гора сміття при в’їзді до міста. Люди вивозять його зі своїх домівок на околицю лісу. Та ще й куди? За сто метрів від знаку про заборону смітити! І нікого не лякає навіть штраф! Куди ми з вами йдемо, про яку Європу може йти мова?
Пройдеш лісом і що побачиш? Целофанові пакети, газети, пластикові пляшки, недопалки. Іноді побудеш на природі – аж серце кров’ю обливається. Там згарище із купою сміття, тут зламане деревце, і не буревієм, а людськими руками.
Люди, що ми робимо? Давайте берегти природу і вона віддячить нам.
Тетяна Литвин
На фото: видовище з траси.
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