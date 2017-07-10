Журналіст пішов захищати Батьківщину

передплатники і загалом жителі громади знали давно. Активний пропагандист і учасник подій на Майдані, провідник демократичних ідей нових політсил Олег Леонідович не приховував своєї позиції щодо ситуації в державі і в нашому регіоні, не цурався коментарів стосово розгортання бойових дій в зоні АТО. Все це було і на шпальтах районки, і в усних розмовах, і ось – новий його крок.
Минулого вівторка на моєму робочому столі з’явився перелік відповідних документів, згідно з якими стало відомо, що наш колега уклав контракт для служби у Збройних Силах України і відбув в розпорядження одного з командирів Кам’янець-Подільського Навчального центру. Що ж? Гарної служби Вам, шановний, щасливого повернення на рідну землю, а нам – сили і спроможності вас чекати, зберігати за вами роботу, посаду і середній щомісячний заробіток.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий