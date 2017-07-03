Екскурсія до Києва

16 червня діти зі Сновська, які навчаються на курсах комп’ютерного програмування, завдяки спонсорам Артему та Олені Афян побували на незабутній екскурсії в Києві.
Вони відвідали комп’ютерну фірму UNIT.Citi. На власні очі побачили, як працюють програмісти, ознайомилися з умовами їхньої роботи, пообідали у фірмовому кафе. Діти були вражені всім побаченим. Сучасний дизайн приміщень, нова, цікава атмосфера - просто очі розбігалися. Та найцікавіше чекало дітлахів попереду. Після екскурсії в UNIT.Citi їх шлях лежав у музей ВДНГ - на виставку роботів і дронів «Smart Robots». Що й казати, для сновських дітей це було справжнім дивом. Незабутні враження назавжди залишилися в пам’яті екскурсантів. Яким щастям світилися дитячі очі! Роботи танцювали, літали, розмовляли, рухалися. Такого ще не бачила навіть більшість дорослих. Найцікавішим об’єктом виставки була дівчина-робот на ім’я Кікі. Вона має штучний інтелект, вміє розмовляти, відповідати на запитання, рухатися та виконувати ще багато функцій. Додому діти повернулися пізнім вечором. Щасливі, галасливі, вони все розповідали і розповідали батькам про побачене, показували фотознімки та відео.
Робити дітей щасливими – це найблагородніша місія. Адже діти – це наше майбутнє, це – майбутнє нашої країни! Велике спасибі родині Афян за все те, що вона робить для дітей нашого міста. Вже три роки завдяки їм на базі першої школи №1 функціонують безкоштовні комп’ютерні курси, де діти вчаться програмуванню. Адже ця професія є дуже актуальною для нашого часу і перспективною. Щороку вони влаштовують для учнів цікаві і неповторні екскурсії у столицю нашої країни. Вчитель Дмитро Хомчук бездоганно справляється зі своєю роботою. Діти його люблять і поважають. Після кожного заняття випробовують на практиці отримані знання, створюють власні сайти, складають програми. Саме від дорослих залежить, якими вони виростуть. І якщо буде якомога більше таких щирих і небайдужих людей, то діти України будуть відчувати себе потрібними, захищеними, сильними духом і зможуть побудувати щасливу, багату і непереможну Україну!
Вони відвідали комп’ютерну фірму UNIT.Citi. На власні очі побачили, як працюють програмісти, ознайомилися з умовами їхньої роботи, пообідали у фірмовому кафе. Діти були вражені всім побаченим. Сучасний дизайн приміщень, нова, цікава атмосфера - просто очі розбігалися. Та найцікавіше чекало дітлахів попереду. Після екскурсії в UNIT.Citi їх шлях лежав у музей ВДНГ - на виставку роботів і дронів «Smart Robots». Що й казати, для сновських дітей це було справжнім дивом. Незабутні враження назавжди залишилися в пам’яті екскурсантів. Яким щастям світилися дитячі очі! Роботи танцювали, літали, розмовляли, рухалися. Такого ще не бачила навіть більшість дорослих. Найцікавішим об’єктом виставки була дівчина-робот на ім’я Кікі. Вона має штучний інтелект, вміє розмовляти, відповідати на запитання, рухатися та виконувати ще багато функцій. Додому діти повернулися пізнім вечором. Щасливі, галасливі, вони все розповідали і розповідали батькам про побачене, показували фотознімки та відео.
Робити дітей щасливими – це найблагородніша місія. Адже діти – це наше майбутнє, це – майбутнє нашої країни! Велике спасибі родині Афян за все те, що вона робить для дітей нашого міста. Вже три роки завдяки їм на базі першої школи №1 функціонують безкоштовні комп’ютерні курси, де діти вчаться програмуванню. Адже ця професія є дуже актуальною для нашого часу і перспективною. Щороку вони влаштовують для учнів цікаві і неповторні екскурсії у столицю нашої країни. Вчитель Дмитро Хомчук бездоганно справляється зі своєю роботою. Діти його люблять і поважають. Після кожного заняття випробовують на практиці отримані знання, створюють власні сайти, складають програми. Саме від дорослих залежить, якими вони виростуть. І якщо буде якомога більше таких щирих і небайдужих людей, то діти України будуть відчувати себе потрібними, захищеними, сильними духом і зможуть побудувати щасливу, багату і непереможну Україну!
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