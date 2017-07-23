Із душевною щедрістю і любов’ю

Ветеранський захід почався із покладання квітів до пам’ятного знака загиблим землякам. А далі тих, хто воював і сьогодні захищає рубежі Вітчизни в зоні АТО, хто відбудовував з руїн наш рідний край, було вшановано хвилиною мовчання.
Героїнею цього заходу була очільниця ветеранської спільноти Л.Р. Кравець. Людмилі Романівні, найбільше з усіх, висловлювались слова подяки за організацію зустрічі, за постійне прагнення бути у вирі подій, намагання підтримувати і допомагати іншим. А вона в свою чергу не скупилася на теплі заздравиці членам очолюваної організації, вклонялась їм за вміння співпереживати, розуміти, готовність, не рахуючись з часом, «забуваючи» про біль і втому, збирати і везти овочі на прикордонну заставу, вітати з днем народження вдову, відвідати вдома самотнього інваліда, привезти ліки хворому... З гордістю називала імена своїх найближчих помічників, серед яких її половинка – Віктор Кравець, такі члени команди, як Алла Другакова, Василь Осадчий, Сергій і Микола Бурдюги, Володимир Атаманюк, Людмила Воронова, Олександр Жерденко, Віктор Єрмоленко, Геннадій Павленко, Анатолій Королецький і десятки інших.
Вітати сновських ветеранів прибули делегації із Менщини, Корюківщини, Городнянщини, Ріпкинщини, Чернігова, щемні побажання оптимізму, благополуччя їм висловили наш міський голова Олександр Медведьов, заступник голови РДА Володимир Карпенко.
Нешаблонним, наповненим власними переживаннями, виглядав виступ представника області – радника голови обласної ради Ігоря Вдовенка Дмитра Никоненка. Дмитро Миколайович, окрім офіційних нагород землякам, привітань від губернатора і голови облради, привіз із собою часточку свого серця і таланту – написані вірші-спогади про героя-діда, людей, що пережили лихоліття ІІ Світової війни й наразі не занепали духом, не втратили віру й надію на краще.
Колотало серденько від його виступу, як і від виступів чи не усіх учасників заходу, численних гостей. А глядачі не скупилися на оплески й вигуки «Браво!» - і коли щебетала малеча із садочка №1, коли співали місцеві соловейки Оксана Бондаревська, Георгій Лепнюк, Лідія Кожедуб і «Спадщина», коли вносила новинку гостя із філармонійного центру, заслужена артистка України Ніна Коцур й імпровізували молоденькі ведучі. У такій атмосфері піднесення пропускалося повз вуха «шокання» ще однієї конферансьє, не діяв на нерви несподіваний дощик, що полив надворі, мов із відра. Він був все одно теплим, літнім, життєдайним, як, власне, і самі наші ветерани.
До речі, урочистий, піднесений настрій вони перенесли у ресторан «Візит». Там ще довгенько лунала музика і спів, проголошувались тости і лилась любов.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора та Леоніда ШЛОМИ
На знімках: учасники свята.
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