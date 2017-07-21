пятница, 21 июля 2017 г.

Спілкувалися ті, хто вкладає свої енергію, кошти й час для змін

Учасники зустрічі.

Представники зі Сновщини - викладачі ДМШ Світлана Кузьменко та Надія Козієва з головою ГО «Альтернатива»  Володимиром Онищуком.

Зустріч з Валерієм Кришнем – першим українським мотомандрівником, який здійснив одноосібно навколосвітню подорож на мотоциклі за 10 місяців

На зустріч завітав народний депутат Анатолій Євлахов.

Минулої суботи відбулася VIІ  зустріч громадських активістів за ініціативи ГО «Альтернатива» (керівник Володимир Онищук) з Корюківки. Проходила вона на базі туристично-готельного комплексу «Бреч» не випадково, адже темою чергового зібрання було обрано саме туризм.
54 учасники з Семенівки, Сновська, Новгород-Сіверська, Городні, Сосниці, Талалаївки, Холмів, Києва, Чернігова та Корюківки, люди різних професій (програмісти, чиновники, вчителі, бізнесмени, журналісти, учасники АТО), у яких є свої сім`ї, особисті проблеми, але об’єднані єдиним бажанням – змінювати життя своєї громади на краще, представляли свої регіони, як цікаві для відвідування, обмінювалися досвідом. У багатьох районах громадські організації самі розробили туристичні маршрути – піші, велосипедні, автомобільні - і запрошують на екскурсії. Мена і Семенівка випустили спеціальні буклети й туристичні путівники, пройшлися спочатку всіма розробленими маршрутами самі, а тепер роблять це разом з гостями. Сосницька громадська організація виграла грант на проект «Піднімаємо джерела» і тепер віднаходить все, що давно забуте в їхній місцевості. Активісти з Городні розповіли про літній фестиваль, який вони організували і провели вже вдруге за підтримки міського голови, замість фестивалю дружби в Сеньківці.  Планують, що він стане Міжнародним. Мена презентувала свій щорічний фестиваль БАРТЕРВІЛЬ, який, за попередніми підрахунками організаторів, у цьому році відвідало понад півтори тисячі гостей. А Корюківка в цей же день запрошувала всіх бажаючих на літній музичний вечір, де учасники зібрання з інших районів теж показали свої таланти на сцені.
- Я дуже рада, що спілкуюся сьогодні з людьми, які готові вкладати свою енергію, кошти й час для змін в громаді, а не постійно скиглять:  «Нам це повинні зробити, а ми почекаємо», - говорила учасниця з Городні.
Сновщину туристичну представляла голова профспілки дитячої музичної школи, старший викладач Світлана Кузьменко, використавши фрагменти з відеофільму, створеного нашими книгозбірнями під керівництвом директора ЦБС Ніни Мокросноп. Бібілотекарі району дослідили історичне минуле, розробили і випробували 18 туристичних маршрутів, 2 з них – по Сновську, випустили буклети з цікавими довідками про кожний. Але наразі для того, щоб водити цими маршрутами туристів, необхідна фінансова підтримка.
Щоб турист поїхав як на Сновщину, так і в будь-який інший регіон, потрібні три речі:  заради чого туди їхати, що там цікавого можна побачити; як і чим дістатися до місця (путівники, карти, якість доріг, якщо турист їде на власному авто, або ж  транспорт від організаторів); де там можна  поїсти і переночувати за необхідності.
Саме цим керуються туристичні фірми, розробляючи маршрути, як розповідала експерт з туризму Євгенія Малих. А ще цікавими були її поради з власного досвіду, як економити на подорожах, навіть закордонних. Можна віднайти безкоштовне житло: є такі люди в країнах всього світу, які заради спілкування радо приймуть вас переночувати, не беручи за це гроші. Найдешевші квитки пропонувала шукати на білоруському сайті https://vandrouki.by і дуже рекомендувала подорожувати Україною, бо у нас є багато чудових місць для відпочинку, хоч іноді сервіс кульгає.
Цікавою була зустріч з Валерієм Кришнем – першим українським мотомандрівником, який здійснив одноосібно навколосвітню подорож на мотоциклі за 10 місяців. На запитання, яка країна найбільше сподобалася і в якій було страшно перебувати, відповів: «У Мексиці я обов’язково хочу колись побувати, вона мене приємно вразила.  Дискомфортно почував себе в Парагваї, бо там ненавидять білих людей. Найстрашніше ночувати (під час подорожі спав у наметі) було в Сибіру Росії, де дуже багато поселень засуджених».
У заході взяв участь міський голова Корюківки Ратан Ахметов разом з представниками Молодіжної ради при міській раді та народний депутат Анатолій Євлахов. Він, зокрема, зазначив, що наразі в світі є багато грошей, але є криза ідей, куди їх потрібно вкладати. Креативні ідеї ідуть саме від громадських активістів, тож він завжди готовий з ними співпрацювати і підтримувати.
Лариса МАРТИНЕНКО, голова громадської ради при Щорській РДА
Фото автора та з Інтернету
Автор: на
Ярлыки:

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