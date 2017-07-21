Спілкувалися ті, хто вкладає свої енергію, кошти й час для змін

|Учасники зустрічі.
|Представники зі Сновщини - викладачі ДМШ Світлана Кузьменко та Надія Козієва з головою ГО «Альтернатива» Володимиром Онищуком.
|Зустріч з Валерієм Кришнем – першим українським мотомандрівником, який здійснив одноосібно навколосвітню подорож на мотоциклі за 10 місяців
|На зустріч завітав народний депутат Анатолій Євлахов.
Минулої суботи відбулася VIІ зустріч громадських активістів за ініціативи ГО «Альтернатива» (керівник Володимир Онищук) з Корюківки. Проходила вона на базі туристично-готельного комплексу «Бреч» не випадково, адже темою чергового зібрання було обрано саме туризм.
54 учасники з Семенівки, Сновська, Новгород-Сіверська, Городні, Сосниці, Талалаївки, Холмів, Києва, Чернігова та Корюківки, люди різних професій (програмісти, чиновники, вчителі, бізнесмени, журналісти, учасники АТО), у яких є свої сім`ї, особисті проблеми, але об’єднані єдиним бажанням – змінювати життя своєї громади на краще, представляли свої регіони, як цікаві для відвідування, обмінювалися досвідом. У багатьох районах громадські організації самі розробили туристичні маршрути – піші, велосипедні, автомобільні - і запрошують на екскурсії. Мена і Семенівка випустили спеціальні буклети й туристичні путівники, пройшлися спочатку всіма розробленими маршрутами самі, а тепер роблять це разом з гостями. Сосницька громадська організація виграла грант на проект «Піднімаємо джерела» і тепер віднаходить все, що давно забуте в їхній місцевості. Активісти з Городні розповіли про літній фестиваль, який вони організували і провели вже вдруге за підтримки міського голови, замість фестивалю дружби в Сеньківці. Планують, що він стане Міжнародним. Мена презентувала свій щорічний фестиваль БАРТЕРВІЛЬ, який, за попередніми підрахунками організаторів, у цьому році відвідало понад півтори тисячі гостей. А Корюківка в цей же день запрошувала всіх бажаючих на літній музичний вечір, де учасники зібрання з інших районів теж показали свої таланти на сцені.
- Я дуже рада, що спілкуюся сьогодні з людьми, які готові вкладати свою енергію, кошти й час для змін в громаді, а не постійно скиглять: «Нам це повинні зробити, а ми почекаємо», - говорила учасниця з Городні.
Сновщину туристичну представляла голова профспілки дитячої музичної школи, старший викладач Світлана Кузьменко, використавши фрагменти з відеофільму, створеного нашими книгозбірнями під керівництвом директора ЦБС Ніни Мокросноп. Бібілотекарі району дослідили історичне минуле, розробили і випробували 18 туристичних маршрутів, 2 з них – по Сновську, випустили буклети з цікавими довідками про кожний. Але наразі для того, щоб водити цими маршрутами туристів, необхідна фінансова підтримка.
Щоб турист поїхав як на Сновщину, так і в будь-який інший регіон, потрібні три речі: заради чого туди їхати, що там цікавого можна побачити; як і чим дістатися до місця (путівники, карти, якість доріг, якщо турист їде на власному авто, або ж транспорт від організаторів); де там можна поїсти і переночувати за необхідності.
Саме цим керуються туристичні фірми, розробляючи маршрути, як розповідала експерт з туризму Євгенія Малих. А ще цікавими були її поради з власного досвіду, як економити на подорожах, навіть закордонних. Можна віднайти безкоштовне житло: є такі люди в країнах всього світу, які заради спілкування радо приймуть вас переночувати, не беручи за це гроші. Найдешевші квитки пропонувала шукати на білоруському сайті https://vandrouki.by і дуже рекомендувала подорожувати Україною, бо у нас є багато чудових місць для відпочинку, хоч іноді сервіс кульгає.
Цікавою була зустріч з Валерієм Кришнем – першим українським мотомандрівником, який здійснив одноосібно навколосвітню подорож на мотоциклі за 10 місяців. На запитання, яка країна найбільше сподобалася і в якій було страшно перебувати, відповів: «У Мексиці я обов’язково хочу колись побувати, вона мене приємно вразила. Дискомфортно почував себе в Парагваї, бо там ненавидять білих людей. Найстрашніше ночувати (під час подорожі спав у наметі) було в Сибіру Росії, де дуже багато поселень засуджених».
У заході взяв участь міський голова Корюківки Ратан Ахметов разом з представниками Молодіжної ради при міській раді та народний депутат Анатолій Євлахов. Він, зокрема, зазначив, що наразі в світі є багато грошей, але є криза ідей, куди їх потрібно вкладати. Креативні ідеї ідуть саме від громадських активістів, тож він завжди готовий з ними співпрацювати і підтримувати.
Лариса МАРТИНЕНКО, голова громадської ради при Щорській РДА
Фото автора та з Інтернету
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