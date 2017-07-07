пятница, 7 июля 2017 г.

Роки летять, а школа молодіє

Наприкінці червня в Смячі відбулась урочиста зустріч через 50 років учнів-випускників восьмирічної (тоді) школи. Два класи  по 25  учнів. На зустріч прибули 17. Більшість пішла вже з життя, інші з власних причин не змогли прибути, але по телефонному зв’язку висловлювали співчуття, привітання, поздоровлення.

На зустріч були запрошені 4 вчителі. Організатором дійства стала Світлана Олексіївна Кислуха. Всі присутні  висловлювали їй  глибоку вдячність, обмінюючись  півдня досвідом власного життя, – з піснями, танцями, з багатим столом. Всі згадували рідну школу, де навчались і росли. А Федір Степанович Романенко прочитав історію школи у ліричному обрамленні. Зокрема, в цій історії є і такі римовані рядки:
Всі, хто жив і проживає в нашому селі,
Із школою знайомий,
Бо шкільні роки тут провів
І вдячний їй був доволі.
Доземний уклін тобі, школо, від нас,
Тебе не забудем ніколи,
Хай минають роки і летить вдалеч час,
Хай співає душа і бринить все довкола!
Автор: на

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