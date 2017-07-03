Без працюючої родини нема України

З безлічі родин, немов будівля із цеглинок, складається ціле суспільство. У родині людина народжується, зростає, пізнає світ, будує життєві орієнтири, які потім передає своїм дітям. 8 липня в Україні відзначається День родини.
Здавна існують певні традиції родинного виховання, однією з яких є виховання дітей працею. Так виховували батьки Віктора Литвина зі Сновська, так виховує й він свою доньку. А ще – вчить її на власному прикладі вірити в себе, не боятися труднощів, цілеспрямовано рухатись вперед до поставленої мети. Закінчивши професійно-технічне училище та здобувши професію взуттєвика з індивідуального пошиву взуття, майже 6 років чоловік пропрацював у територіальному центрі соціального обслуговування населення. Неповний робочий день, відповідно мізерна заробітна плата, усвідомлення того, що може і повинен зробити більше для своєї родини – це ті чинники, які змусили його прийняти непросте для будь-якої людини рішення – звільнитися з роботи. Мріяв відкрити власну справу, дружина підтримала.
За допомогою Віктор Литвин звернувся до центру зайнятості, де відвідав інформаційний семінар, проконсультувався у спеціалістів, а також пройшов профдіагностичне обстеження, результати якого й підтвердили правильність його наміру. Власних коштів на організацію бізнесу не вистачало, отож вирішив скористатись підтримкою служби зайнятості: пройшов цільові курси «Підприємець-початківець», захистив бізнес-план й отримав одноразову виплату допомоги по безробіттю. На ці кошти добудував власне приміщення в центрі міста, докупив інвентар і почав надавати послуги з ремонту взуття.
Вже п’ятий рік підприємець успішно працює, має чимало клієнтів серед жителів району, адже ціни на послуги у нього значно нижчі, ніж у конкурентів, а якість задовольняє найвибагливіших. – Та головне, - каже Віктор, - що робота приносить моральне задоволення та можливість утримувати родину.
Р.АНИКІЄНКО, директор РЦЗ
Здавна існують певні традиції родинного виховання, однією з яких є виховання дітей працею. Так виховували батьки Віктора Литвина зі Сновська, так виховує й він свою доньку. А ще – вчить її на власному прикладі вірити в себе, не боятися труднощів, цілеспрямовано рухатись вперед до поставленої мети. Закінчивши професійно-технічне училище та здобувши професію взуттєвика з індивідуального пошиву взуття, майже 6 років чоловік пропрацював у територіальному центрі соціального обслуговування населення. Неповний робочий день, відповідно мізерна заробітна плата, усвідомлення того, що може і повинен зробити більше для своєї родини – це ті чинники, які змусили його прийняти непросте для будь-якої людини рішення – звільнитися з роботи. Мріяв відкрити власну справу, дружина підтримала.
За допомогою Віктор Литвин звернувся до центру зайнятості, де відвідав інформаційний семінар, проконсультувався у спеціалістів, а також пройшов профдіагностичне обстеження, результати якого й підтвердили правильність його наміру. Власних коштів на організацію бізнесу не вистачало, отож вирішив скористатись підтримкою служби зайнятості: пройшов цільові курси «Підприємець-початківець», захистив бізнес-план й отримав одноразову виплату допомоги по безробіттю. На ці кошти добудував власне приміщення в центрі міста, докупив інвентар і почав надавати послуги з ремонту взуття.
Вже п’ятий рік підприємець успішно працює, має чимало клієнтів серед жителів району, адже ціни на послуги у нього значно нижчі, ніж у конкурентів, а якість задовольняє найвибагливіших. – Та головне, - каже Віктор, - що робота приносить моральне задоволення та можливість утримувати родину.
Р.АНИКІЄНКО, директор РЦЗ
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