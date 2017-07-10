Про правила дорожнього руху

Після цьогорічних змін у законодавстві стосовно проїзду кругових перехресть, до редакції постійно звертаються мешканці Сновщини, запитуючи: як все ж таки правильно проїхати через нашу площу?
За роз’ясненням ми звернулися до інспектора з дорожнього нагляду Сновського відділення поліції Романа Бугрима. Він повідомив, що міська рада вже замовила додаткові знаки «Дати дорогу» і таблички до них із зазначенням напрямку головної дороги. Їх незабаром уже встановлять перед в’їздом на центральну площу Сновська, щоб у водіїв не виникало більше сумнівів і запитань, як їхати через неї: якщо заїхав на коло – ти на головній дорозі. І такі правила проїзду кругових перехресть тепер діють по всій Україні. Роман Юрійович також зазначив: у планах керівництва об’єднаної громади - посеред площі на місці центрального острівця розбити клумбу, щоб більш наочно виділити проїжджу частину.
Принагідно він нагадав всім учасникам дорожнього руху дотримуватися правил і бути особливо уважними при переїзді будь-яких перехресть, в тому числі - через залізничні колії, а також не їздити напідпитку. Від початку року на території Сновщини зафіксовано 26 випадків, коли водії керували автомобілями, тракторами та скутерами в стані алкогольного сп’яніння.
Лариса МАРТИНЕНКО
ДОВІДКОВО: Відповідно до законодавства України, людина не може сідати за кермо, якщо цифровий показник спеціального технічного засобу зафіксував вміст більше ніж 0,2 проміле алкоголю в крові.
Якщо водія, який керував транспортним засобом напідпитку, затримали вперше, це тягне за собою накладання штрафу на нього 10 200 грн з одночасним позбавленням права керувати транспортним засобом строком на один рік. З метою забезпечення достовірності результатів огляду поліцейськими, щодо визначення стану водія, кермувальника авто можуть оглянути і в закладах охорони здоров’я.
За роз’ясненням ми звернулися до інспектора з дорожнього нагляду Сновського відділення поліції Романа Бугрима. Він повідомив, що міська рада вже замовила додаткові знаки «Дати дорогу» і таблички до них із зазначенням напрямку головної дороги. Їх незабаром уже встановлять перед в’їздом на центральну площу Сновська, щоб у водіїв не виникало більше сумнівів і запитань, як їхати через неї: якщо заїхав на коло – ти на головній дорозі. І такі правила проїзду кругових перехресть тепер діють по всій Україні. Роман Юрійович також зазначив: у планах керівництва об’єднаної громади - посеред площі на місці центрального острівця розбити клумбу, щоб більш наочно виділити проїжджу частину.
Принагідно він нагадав всім учасникам дорожнього руху дотримуватися правил і бути особливо уважними при переїзді будь-яких перехресть, в тому числі - через залізничні колії, а також не їздити напідпитку. Від початку року на території Сновщини зафіксовано 26 випадків, коли водії керували автомобілями, тракторами та скутерами в стані алкогольного сп’яніння.
Лариса МАРТИНЕНКО
ДОВІДКОВО: Відповідно до законодавства України, людина не може сідати за кермо, якщо цифровий показник спеціального технічного засобу зафіксував вміст більше ніж 0,2 проміле алкоголю в крові.
Якщо водія, який керував транспортним засобом напідпитку, затримали вперше, це тягне за собою накладання штрафу на нього 10 200 грн з одночасним позбавленням права керувати транспортним засобом строком на один рік. З метою забезпечення достовірності результатів огляду поліцейськими, щодо визначення стану водія, кермувальника авто можуть оглянути і в закладах охорони здоров’я.
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