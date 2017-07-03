понедельник, 3 июля 2017 г.

А Сновськ знову став кращим!

Нещодавно в Пісках (Бахмацький район) відбувся IV всеукраїнський фестиваль «Відродження українського села, його духовності і культури».


Два колективи Сновського будинку культури - народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» (керівник О.Бондаревська) та дитячий зразковий вокальний ансамбль «Світлячок» (керівник О.Сенченко) гідно представили наш район. Вони вибороли перші місця в своїх номінаціях і були нагороджені дипломами першого ступеня. У складі журі, яке оцінювало виступи артистів, була відома співачка Алла Кудлай, композитор Ніколо Петраш та поет-пісняр Степан Галябарда. Привітати учасників святкового заходу приїхав голова ОДА Валерій Куліч.
У програмі фестивалю, який тривав два дні, окрім концерту, була розгорнута виставка народних майстрів, майстер-класи з гончарства, ковальства, художнього розпису, верхової їзди, навіть обмолот пшениці і косіння трави, рубання дров тощо. Щороку майданчик, де проводиться свято, розбудовується: уже з’явився діючий вітряний млин, велика дерев’яна галера та інші елементи з історії буття українського народу.
Ініціатор і меценат проведення такої мистецької акції – місцевий підприємець, депутат облради Валерій Колоша. Він вважає, що всі народні українські  традиції зберігаються саме в селі, тож варто не забувати їх, а відкривати колорит села все більшому загалу, даючи доторкнутися до його буття всім бажаючим. Вже наступного року планують зробити захід міжнародним, за участю закордонних гостей.
Лариса МАРТИНЕНКО
До речі. Наш ансамбль «Калина» раніше побував в гостях у програми «Фольк-music». Запис з виступом колективу зі Сновська можна переглянути сьогодні - на каналі UA:Перший.
Автор: на

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