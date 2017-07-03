А Сновськ знову став кращим!

Нещодавно в Пісках (Бахмацький район) відбувся IV всеукраїнський фестиваль «Відродження українського села, його духовності і культури».
У програмі фестивалю, який тривав два дні, окрім концерту, була розгорнута виставка народних майстрів, майстер-класи з гончарства, ковальства, художнього розпису, верхової їзди, навіть обмолот пшениці і косіння трави, рубання дров тощо. Щороку майданчик, де проводиться свято, розбудовується: уже з’явився діючий вітряний млин, велика дерев’яна галера та інші елементи з історії буття українського народу.
Ініціатор і меценат проведення такої мистецької акції – місцевий підприємець, депутат облради Валерій Колоша. Він вважає, що всі народні українські традиції зберігаються саме в селі, тож варто не забувати їх, а відкривати колорит села все більшому загалу, даючи доторкнутися до його буття всім бажаючим. Вже наступного року планують зробити захід міжнародним, за участю закордонних гостей.
Лариса МАРТИНЕНКО
До речі. Наш ансамбль «Калина» раніше побував в гостях у програми «Фольк-music». Запис з виступом колективу зі Сновська можна переглянути сьогодні - на каналі UA:Перший.
У програмі фестивалю, який тривав два дні, окрім концерту, була розгорнута виставка народних майстрів, майстер-класи з гончарства, ковальства, художнього розпису, верхової їзди, навіть обмолот пшениці і косіння трави, рубання дров тощо. Щороку майданчик, де проводиться свято, розбудовується: уже з’явився діючий вітряний млин, велика дерев’яна галера та інші елементи з історії буття українського народу.
Ініціатор і меценат проведення такої мистецької акції – місцевий підприємець, депутат облради Валерій Колоша. Він вважає, що всі народні українські традиції зберігаються саме в селі, тож варто не забувати їх, а відкривати колорит села все більшому загалу, даючи доторкнутися до його буття всім бажаючим. Вже наступного року планують зробити захід міжнародним, за участю закордонних гостей.
Лариса МАРТИНЕНКО
До речі. Наш ансамбль «Калина» раніше побував в гостях у програми «Фольк-music». Запис з виступом колективу зі Сновська можна переглянути сьогодні - на каналі UA:Перший.
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