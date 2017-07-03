Склалися і... Купили лікарю квартиру

Постулат про те, що надання спеціалізованої медичної допомоги неможливе без наявності лікарських кадрів у закладі, схоже, ніхто ніколи не заперечить.
І те, що найдієвішим методом залучення лікарів на роботу в райони є надання фахівцям житла, також ніхто не спростує. А у Новгород-Сіверському, що не так далеко від нас, де й інфраструктура майже однакова з нашою, службову квартиру лікарю-травматологу Олексію Кібцю придбали за кошти сільських рад, що були передані до районного бюджету. Сесія ж районної ради прийняла рішення про виділення цієї суми центральній райлікарні для купівлі помешкання лікарю.
А що у нас з придбанням житла для невропатолога Марини Обертюх? На сьогодні Марина Олександрівна у відпустці. Чекає, коли до проанонсованих 140 тисяч гривень з бюджету ОТГ додасться потрібна сума для підібраної нею квартири. Словом, і лікар у пошуках, і сума потрібна не назбиралася.
Олена КОМПАНЕЦЬ
І те, що найдієвішим методом залучення лікарів на роботу в райони є надання фахівцям житла, також ніхто не спростує. А у Новгород-Сіверському, що не так далеко від нас, де й інфраструктура майже однакова з нашою, службову квартиру лікарю-травматологу Олексію Кібцю придбали за кошти сільських рад, що були передані до районного бюджету. Сесія ж районної ради прийняла рішення про виділення цієї суми центральній райлікарні для купівлі помешкання лікарю.
А що у нас з придбанням житла для невропатолога Марини Обертюх? На сьогодні Марина Олександрівна у відпустці. Чекає, коли до проанонсованих 140 тисяч гривень з бюджету ОТГ додасться потрібна сума для підібраної нею квартири. Словом, і лікар у пошуках, і сума потрібна не назбиралася.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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