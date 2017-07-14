З «балонним» газом – проблема...

За інформацією відідлу економічного розвитку та житлово-комунального господарства РДА, у зв’язку з відміною ПАТ «Укрнафта» заявлених обсягів скрапленого газу по Гнідинцівському ГПЗ на спеціалізованому аукціоні, який відбувся на початку місяця, ПАТ «Чернігівгаз» не мало можливості закупити необхідні його обсяги на липень місяць.
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено постачання скрапленого газу населенню (липень, перша декада серпня).
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено постачання скрапленого газу населенню (липень, перша декада серпня).
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