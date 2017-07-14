пятница, 14 июля 2017 г.

З «балонним» газом – проблема...

За інформацією відідлу економічного розвитку та житлово-комунального  господарства РДА, у зв’язку з відміною ПАТ «Укрнафта» заявлених обсягів скрапленого газу по Гнідинцівському ГПЗ на  спеціалізованому аукціоні, який відбувся на початку місяця, ПАТ «Чернігівгаз» не мало можливості закупити необхідні його обсяги на липень місяць.
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено постачання скрапленого газу населенню (липень, перша декада серпня). 
Автор: на

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