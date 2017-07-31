Біля сільського клубу минулої суботи зібралося багато жителів Старих Борович. Приїхали й гості – міський голова Олександр Медведьов, секретар Наталія Самойлова, керівницяСновського земляцтва у Києві Лариса Моцар, районний депутат Вадим Кухаренко, виконуюча обов’язки старости Заріччя Наталія Дворник, настоятель храму – священик отець Андрій з дружиною і маленькими дітьми, очільниця відділення страхової компанії «Гарантія» Тетяна Діщенко, люди з Хотунич, Камки, Нових Борович, інших сіл і міст. Долучилася до заходу, хоч і не змогла приїхати, представниця села в ОТГ, депутат Світлана Скідан.
І почалося красиве свято! Головний його сценарист, моторна і артистична Антоніна Терещенко разом зі своєю прекрасною командою – самодіяльними митцями місцевої громади виклалися на «увесь зріст» задля того, аби вийшло воно прекрасним з найпрекрасніших. І це ж дуже добре, що не перевелися такі, як вона, патріоти села, землі-благодійниці, що не дають вони зникнути подібним чарівним оазам життя, що є продовжувачами великих традицій рідного краю. Здалося, навіть часові випробування не загнали ні пані Антоніну, ні всіх, хто разом з нею несе культуру, у глухий кут і не прирекли на занепад.
Подумати тільки: завклубом з подібним рівнем майстерності трудиться на копійчані 0,25 ставки! Та ще й прибирає, опалює, проводить ремонти, турбуючись про кожну дрібницю! Фантастика та й годі! Але фактом залишається факт: людина талановита, неспокійна, відповідальна, Антоніна Іванівна у співпраці з виконуючою обов’язки старости Аллою Шевардіною, діловодом Тетяною Цог продовжують високо тримати честь свого – одного з найкращих сіл Сновщини!
На Дні села для кожного його учасника ці активістки знаходили теплі слова, підсилені музичним супроводом. А вони ж, староборовицькі співаночки, не потребували особливих характеристик, бо всі і добре знані, і давно поціновані любов’ю земляків. Різних. Стареньких, зовсім юних, тих, які щойно розправили крила для подальшого польоту, здобуття нових висот.
На сцену виходили єдиний у селі ветеран ІІ Світової війни Микола Моцар (до речі, його ще й вшановували як відмінного сім’янина, що у парі з милою дружиною Анною Семенівною прожили 70 років), учасники бойової антитерористичної операції, що наразі триває на сході України, Олександр Фомський, Валентин Корецький (ще один боєць Микола Барганов на захід не зміг прибути), молоді мами з діточками і подружжя, котрі відсвяткували різні ювілейні дати, завідуюча поштовим відділенням Наталія Трихліб, нинішня очільниця ФАПу Наталія Усік (колишній – Анастасії Шрамченко також надходила низка вдячних слів) й інші гарні односельці. Отримували нагороди, подарунки, частувалися морозивом і варениками. А коли посеред імпровізованої сцени з’явився спеціальний гість програми Руслан Ткаченко з Нових Борович, шквал емоцій, схоже, перевершив усі очікування. Спортивний вишкіл, гнучкість, хист тренера-берейтора витончені комбінації були продемонстровані ним так класно, немов все відбувалося в кіно.
Наприкінці свята раптом полив густий дощик. Одначе, він не завадив його безсумнівно піднесеному фіналу, атмосфері радості і тепла, яка панувала усюди.
До речі, величезний казан козацького куліша, звареного дачником Юрієм Кошеїдом за підтримки дружини Ольги Іванівни, теж викликав одностайне схвалення. Смачний наїдок вийшов! Аж слинка текла! І пахнув димком, що в рідній стороні видавався солодким, щемним...
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
На знімках: фрагменти новоборовицького свята.
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