среда, 19 июля 2017 г.

Фонд реорганізувався


У результаті реорганізації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  шляхом злиття з 1 серпня  розпочинає роботу Фонд соціального страхування України. Спеціаліст в Сновському районі Городнянського відділення управління Фонду соціального страхування України в Чернігівській області знаходиться:  вул. Банкова,6, м.Сновськ, тел. 2-29-92.



Автор: на

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