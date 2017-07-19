Фонд реорганізувався

У результаті реорганізації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності шляхом злиття з 1 серпня розпочинає роботу Фонд соціального страхування України. Спеціаліст в Сновському районі Городнянського відділення управління Фонду соціального страхування України в Чернігівській області знаходиться: вул. Банкова,6, м.Сновськ, тел. 2-29-92.
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