Підвищення пенсійного віку не буде

|Консультацію про очікувані зміни в пенсійному законодавстві членам громадської приймальні дає головна фахівець цієї справи в районі Марія Шидловська. Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Твердження про начебто приховане підвищення пенсійного віку в результаті проведення пенсійної реформи є абсолютно неправдивим. Уряд пропонує встановити правило, за яким з 1 січня 2018 року пенсія за віком буде призначатися за наявності 25 років страхового стажу.
Хто не має такої кількості років, може допрацювати або придбати необхідну тривалість страхового стажу (але не більше 2 років). Чим це відрізняється від підвищення пенсійного віку? За умови підвищення пенсійного віку всі, незалежно від кількості відпрацьованих років, мали б виходити на пенсію в 65 років. Натомість за правилами, які пропонує Уряд, пізніше виходитимуть на пенсію лише ті, хто не має необхідної кількості стажу.
За даними Мінсоцполітики, станом на грудень 2016 року майже 94% 60-річних чоловіків і більше 90% 60-річних жінок мають трудовий стаж 25 років і більше. Це означає, що переважна більшість українців, які в наступному році досягнуть 60-річного віку, зможуть оформити пенсію. При оформленні пенсії роки трудового стажу до 2004 року (рік набрання чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») враховуватимуться як страховий. Крім того, за період до 2004 року враховуються всі пільги по обчисленню стажу, які були чинними до 2004 року.
Зниження відсотку вартості одного року страхового стажу
з 1,35 до 1 не погіршить умови перерахунку («осучаснення») пенсій
Кінцева сума перерахованої пенсії залежить від двох показників — вартості страхового стажу і показника середньої заробітної плати. Зменшуючи коефіцієнт, Кабмін одночасно пропонує підвищити розмір середньої заробітної плати, який використовується при обчисленні пенсій. Уряд пропонує з 1 жовтня 2017 року перерахувати раніше призначені пенсії із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3764,4 гривні. Він буде однаковим для пенсіонерів, яким нараховується пенсія цього року і тим, кому вона перераховується (тобто для тих, хто вже перебуває на заслуженому відпочинку). За нині діючими умовами в залежності від року призначення пенсії розмір середньої заробітної плати, що застосовується при її обчисленні, коливається від 1197,91 гривні до 3764,4 гривні, тобто відрізняється втричі.
Попри те, що законодавство закріпило застосування показника вартості року страхового стажу при перерахунку пенсій 1,35% ще в жовтні 2008 року, жодного разу цей показник для всіх пенсіонерів повною мірою не застосовувався. Отже, нинішня зміна (тобто зменшення цього показника) жодним чином не погіршує, а навпаки, у більшості випадків покращує умови перегляду пенсій для тих, хто зараз перебуває на заслуженому відпочинку.
За матеріалами департаменту інформації та
комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ
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