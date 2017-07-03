Порядок подачі заяви щодо реєстрації місця проживання новонароджених дітей через органи державної реєстрації актів цивільного стану

Коли малюк з’являється на світ, його батьки стикаються з численними питаннями юридичного характеру.Один з них — це прописка новонародженої дитини. Як правило, більшість мам і тат, не надають великого значення цьому питанню до тих пір, поки їм не доводиться зайнятися впритул.
Щоб прописка новонародженого пройшла легко і швидко, майбутнім батькам варто заздалегідь знайти відповіді на всі ці питання. Новації в законодавстві України передбачають можливість за бажанням батьків чи одного з них подати документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини через органи державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини.
Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини до відділів ДРАЦС подаються наступні документи:
- заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини
- паспорти батьків;
- паспорти батьків;
- свідоцтво про народження дитини;
- квитанція про сплату адміністративного збору (реквізити рахунків можна отримати у відділі державної реєстрації актів цивільного стану );
- копію витягу про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (у разі подання документів для реєстрації місця проживання дітей одинокими матерями.
- копію витягу про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (у разі подання документів для реєстрації місця проживання дітей одинокими матерями.
Разом з цим нагадуємо про можливістю отримати свідоцтво про народження безпосередньо в закладі охорони здоров’я, де приймаються пологи разом з подачею документів про реєстрацію місця проживання дитини.
Шановні батьки, заощаджуйте свій дорогоцінний вільний час та використовуйте його на своїх бажаних та любих малюків !
Шановні батьки, заощаджуйте свій дорогоцінний вільний час та використовуйте його на своїх бажаних та любих малюків !
Начальник Сновського районного відділу
державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області Ю.В.Реута
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