Пілотний проект «Реєстрація шлюбу за добу»

З метою удосконалення роботи у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зокрема щодо організації та проведення державної реєстрації шлюбу, Міністерством юстиції України розроблено проект «Про запровадження пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу»,спрямований на спрощення відповідної процедури, максимальне наближення такої послуги до людей та забезпечення реалізації гарантованого державою права на шлюб.
У м. Чернігові дану послугу надає Комунальне підприємство «Міський палац культури» Чернігівської міської ради, що знаходиться за адресою м. Чернігів, вулиця І. Мазепи, 23. Слід зазначити, що з початку функціонування даного пілотного проекту, скористалися понад 140 пар
За детальною інформацією щодо надання послуги “Шлюб за добу” Вам необхідно звернутися до Комунального підприємства «Міський палац культури» Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вулиця І. Мазепи, 23; тел. (0462) 97 08 37; e-mail: express-vesilya@ukr.net
Вартість послуги шлюб за добу: експресс весілля ( без святкового оформлення ) 1 500, 85 грн.,
урочиста церемонія у будні ( вт-пт 9.00-17.00)-1866,85 грн.,
урочиста церемонія у суботу ( 9.00-17.00)-3 022,85 грн.,
урочиста церемонія у вихідні/святкові дні, понеділок ( 9.00-17.00)-5 999,85 грн.
Начальник Сновського районного відділу
державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області Ю.В.Реута
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