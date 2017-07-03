Порядок проставлення апостиля на документах, що видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого використання за кордоном

В останні роки міжнародні відносини розвиваються дуже стрімко, що тягне за собою велику кількість юридичних питань. Одним з таких, достатньо вагомих питань є легалізація офіційних документів.За загальним правилом, документи, які видані та мають юридичну силу на території однієї держави, можуть бути використані на території іншої держави тільки після їх відповідного засвідчення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, учасниками яких є держави.
Проставлення апостиля - це міжнародний спосіб завірення документів.
З 20 листопада 2015 року для проставлення апостиля не потрібно їхати до відділу проставлення апостеля Департаменту у справах цивільного стану громадян, який знаходиться у м. Києві. На даний момент у Чернігівській області до електронного сервісу з проставлення апостиля підключено відділи державної реєстрації актів цивільного стану Бобровицького, Бахмацького, Борзнянського, Варвинського, Городнянського, Ічнянського, Козелецького, Коропського, Корюківського, Куликівського, Менського, Носівського, Ріпкинського, Семенівського, Сосницького, Талалаївського районних відділів, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Прилуцького міськрайонних відділів, Чернігівського міського відділу та відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області.
Для проставлення апостиля необхідно подати:
оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;
документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку.
Термін розгляду документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, поданих для проставлення апостиля- протягом 3-х робочих днів.
Начальник Сновського районного відділу
державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області Ю.В.Реута
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