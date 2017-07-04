Де ваша совість, люди?

Як тільки починається літо, всі від спеки намагаються втекти до річки. Багато відпочивальників завжди і на займищанському пляжі. Це улюблене місце відпочинку
намагаються облаштовувати, як сільрада, так і небайдужі мешканці Сновщини. Зроблені лавочки, столи, навіси, туалети. Та деякі матусі, на жаль, не помічають вбиралень і водять своїх діточок в прилеглі до території пляжу городи. Ще й обурюються на зауваження займищан. Це так вони виховують своїх чад?
Навесні в цьому році на займищанський пляж було привезено з Новоборовицького лісництва чоловіком, родом із Займища, декоративну вербу. Дерево, заввишки майже 3 метри, він посадив з друзями на березі річки, щоб милувало око і давало згодом тінь. Його довелося часто поливати. Верба прийнялася, хоча всі переживали, що така висока вона може загинути…
І от дерева вже нема. Не засохло воно від спеки, ні. Його просто зрубали! Минулими вихідними приїхав зі Сновська чоловік з дітьми на пляж, і вони, граючись, вирішили його знищити. Залишився тільки пеньок…
Обурені мешканці Займища і чоловік, який посадив дерево. Що це за виховання дітей? Кому дерево заважало? Через газету вони звертаються до кривдників природи, щоб ті посадили на те місце інше дерево. Ми ж рівняємося на Європу, хіба ні? А поводимо себе як дикуни.
До речі, на пляжі «Бабське», поблизу Сновська, теж скоєно злочин. Невідомі особи попалили на березі річки імпровізовані столики, зроблені з величезних пнів. Їх колись привезли небайдужі наші земляки для зручності відпочивальників, і простояли ці столи декілька років на пляжі. А от цього літа комусь стали заважати…
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Олександра ВАРУШІ
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