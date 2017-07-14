Черепаха чекає господаря

До редакції завітала схвильована Любов Григорівна Удод і розповіла, що кілька днів тому до неї приблудилася... черепаха. Руденьке створіння заплуталося на присадибній ділянці в дивовижно красивому квітнику (про цей квітник незабаром буде окрема розповідь) і, немов би благало: «Врятуйте мене!»
Любов Григорівна черепаху прихистила, нагодувала рибкою, спеціальним кормом, виділивши «мандрівниці» великий пластмасовий тазок з водою. Вони навіть звикли одна до одної й подружилися, але розуміння того, що хтось все-таки черепашку шукає, комусь вона потрібна, перевершило нестримне бажання Любові Григорівни залишити це чудо у себе.
Тож, будь ласка, якщо у цьому сюжеті хтось впізнає свою пропажу, можна в будь-який час зателефонувати за номером (097)9164458 (м.Сновськ, вул.Незалежності,74).
Почула історію
Олена КОМПАНЕЦЬ
Любов Григорівна черепаху прихистила, нагодувала рибкою, спеціальним кормом, виділивши «мандрівниці» великий пластмасовий тазок з водою. Вони навіть звикли одна до одної й подружилися, але розуміння того, що хтось все-таки черепашку шукає, комусь вона потрібна, перевершило нестримне бажання Любові Григорівни залишити це чудо у себе.
Тож, будь ласка, якщо у цьому сюжеті хтось впізнає свою пропажу, можна в будь-який час зателефонувати за номером (097)9164458 (м.Сновськ, вул.Незалежності,74).
Почула історію
Олена КОМПАНЕЦЬ
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