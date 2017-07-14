Що не кажіть, а чорниця є

Сезон збирання чорниць зараз в самому розпалі. У порівнянні з минулими роками ягід помітно менше, а бажаючих зібрати їх аж занадто.
Можна з упевненістю сказати, що людей в іванівському лісі точно більше, аніж чорниць. Машини, мотоцикли, скутери, велосипеди – рух у лісі активніший, чим на міській площі. Але це й зрозуміло, бо кожен старається не лише запастися цілющою ягодою на зиму, а й непогано заробити. До речі, ціна цього року досить таки висока. І той, хто не лінується, не боїться комарів та мошок, може добряче покращити своє матеріальне становище.
Час ще є. Тож всі, хто мріє поїхати на відпочинок, оновити свій гардероб, купити новий телефон, швиденько збирайтеся до лісу і здійснюйте свої бажання.
Тетяна Литвин
Фото автора
Можна з упевненістю сказати, що людей в іванівському лісі точно більше, аніж чорниць. Машини, мотоцикли, скутери, велосипеди – рух у лісі активніший, чим на міській площі. Але це й зрозуміло, бо кожен старається не лише запастися цілющою ягодою на зиму, а й непогано заробити. До речі, ціна цього року досить таки висока. І той, хто не лінується, не боїться комарів та мошок, може добряче покращити своє матеріальне становище.
Час ще є. Тож всі, хто мріє поїхати на відпочинок, оновити свій гардероб, купити новий телефон, швиденько збирайтеся до лісу і здійснюйте свої бажання.
Тетяна Литвин
Фото автора
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