Анастасія Вовк та Анастасія Турок – дві «срібні» медалістки серед випускників-2017 з сільських навчальних закладів

Навчалися вони у Новоборовицькому НВК (директор Лідія Логвиненко). Ці дві чарівні дівчини-подруги з першого класу були відмінницями. Як розповідає їхній класний керівник Віталій Вовк, вони завжди були активістками, брали участь в багатьох шкільних та позашкільних заходах, здобували перемогу в різноманітних конкурсах. І в одинадцятому класі дівчата отримали високі бали у ЗНО та на випускних екзаменах. Позаду в них випускний вечір з врученням атестатів і напутніми словами від батьків і вчителів. Попереду - вибір вишів. Яку професію хочуть здобути, обидві Насті наперед не кажуть. Але точно знають, що обиратимуть гуманітарний напрямок. Тож побажаємо їм і їхнім однокласникам успіхів і світлої життєвої дороги. В добру путь!
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з архіву
випускниць
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