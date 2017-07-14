В ясну ніч на Івана Купала

Сновщина відзначила Івана Купала: з іграми, конкурсами, театралізованим дійством, гастрономічним ярмарком.
Свято «Купала» розпочалося з квесту пошуків легендарної квітки папороті – символу достатку та благополуччя.
Як і завжди, цього року до місцевого пляжу з’їхалися бажаючі звідусіль. Усі охочі змогли долучитися до давніх купальських звичаїв та обрядів, забав – плетіння і пускання вінків із квітів та різнотрав`я, стрибків через вогнище.
Передували традиційному купальському обряду ігри та конкурси для дітей і дорослих із заохочувальними призами. Привітав всіх відпочиваючих голова міської ради О.О.Медведьов та побажав гарного настрою, здоров’я, щоб традиції святкування не втрачали свого колориту й автентичності.
А далі були веселі купальські (і не тільки) пісні, плетіння віночків з гаданням на воді, конкурс «Найдовша коса Русалки» - переможниця юна жителька Сновська Аліна Товстиженко.
Найпопулярнішим у цей вечір був Водяник – Михайло Тичина. Веселі хвилини дійства внесли Відьмочка - Вікторія Шарапата, Кикимора - Богдан Дорохов, Болотяник - Василь Рибальченко. Гра героїв перепліталась та супроводжувалась купальськими піснями народного аматорського ансамблю української пісні «Калина» та зразкового вокального ансамблю «Світлячок» Сновського будинку культури.
Апогеєм вечора було запалення купальського вогнища та святкова дискотека.
Адміністрація відділу культури і туризму вдячна всім, хто долучився до організації та проведення свята.
Свято «Купала» розпочалося з квесту пошуків легендарної квітки папороті – символу достатку та благополуччя.
Як і завжди, цього року до місцевого пляжу з’їхалися бажаючі звідусіль. Усі охочі змогли долучитися до давніх купальських звичаїв та обрядів, забав – плетіння і пускання вінків із квітів та різнотрав`я, стрибків через вогнище.
Передували традиційному купальському обряду ігри та конкурси для дітей і дорослих із заохочувальними призами. Привітав всіх відпочиваючих голова міської ради О.О.Медведьов та побажав гарного настрою, здоров’я, щоб традиції святкування не втрачали свого колориту й автентичності.
А далі були веселі купальські (і не тільки) пісні, плетіння віночків з гаданням на воді, конкурс «Найдовша коса Русалки» - переможниця юна жителька Сновська Аліна Товстиженко.
Найпопулярнішим у цей вечір був Водяник – Михайло Тичина. Веселі хвилини дійства внесли Відьмочка - Вікторія Шарапата, Кикимора - Богдан Дорохов, Болотяник - Василь Рибальченко. Гра героїв перепліталась та супроводжувалась купальськими піснями народного аматорського ансамблю української пісні «Калина» та зразкового вокального ансамблю «Світлячок» Сновського будинку культури.
Апогеєм вечора було запалення купальського вогнища та святкова дискотека.
Адміністрація відділу культури і туризму вдячна всім, хто долучився до організації та проведення свята.
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