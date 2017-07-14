Якщо в документах на право власності на землю - помилка...

приватизованої земельної ділянки, бо неправильно зазначені координати її поворотних точок*. На фото з Публічної кадастрової карти України:
|Беззаперечно, накладання одна на одну земельних ділянок на кадастровій карті (чи це технічна помилка реєстратора, чи недобросовісна робота землевпорядних організацій) – явище негативне. Адже воно не дозволяє власнику землі користуватися своєю ділянкою повноцінно.
«Звідки взялися ці помилки і чи дійсні наші земельні акти?» - запитують читачі.
Для початку нагадаємо, з 1992 року (з часу початку оформлення в Україні права приватної власності на землю) основним документом, який підтверджував, що ділянка знаходиться у вашій власності, був державний акт на землю. Щоб його отримати, треба було пройти певну процедуру: подати заяву, викликати спеціалістів на замір землі, виготовити землевпорядну документацію... При цьому документи робили виключно на папері. З липня 2003 р. паралельно почали зберігати інформацію в електронній формі.
Лише з 1 січня 2013 року почала діяти Публічна кадастрова карта України. На ній розміщують всі земельні ділянки, інформація про які збережена в цифровому вигляді. Коли нанесли на загальну мапу всі наділи держави, виявилося, що багато ділянок накладаються одна на одну, розташовані десь в лісі чи на дорогах... (До речі, карту можна переглянути у вільному доступі на сайті Держземагентства - www.dazru.gov.ua. Там можна отримати інформацію про межі й конфігурацію земділянок, їх кадастрові номери, площу, цільове призначення тощо. Не можна лише дізнатися хто її власник). Та ще досі не всі земельні ділянки нанесені на цю карту, бо їм не присвоєно кадастрових номерів або не виготовлено обмінні файли.
Знайшовши свій наділ на карті (за кадастровим номером або вказавши село чи місто), ви самі, на перший погляд, можете перевірити, чи не накладається він на сусідні ділянки, чи дійсно знаходиться там, де фактично має бути, чи така в нього конфігурація, як накреслено у ваших документах. Якщо знайшли невідповідність – скоріш за все вам доведеться переробляти документи на право власності на землю.
Як пояснила «Променю» в.о. начальника відділу в Сновському районі міжрайонного управління у Корюківському та Сновському районах головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області Наталія Кравець: «З метою забезпечення достовірності та повноти відомостей про земельні ділянки і для того, щоб їх правильно розмістити на кадастровій карті, наш відділ за наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, почав перевірку відомостей про земельні наділи, розташовані на території Сновського району. У разі виявлення помилки, наші працівники надсилають лист-повідомлення власнику земельної ділянки. На сьогодні виявлено понад 800 таких помилок. Це близько 20% від всіх приватизованих ділянок.
Хочу зазначити: документи, що знаходяться на руках у мешканців району, дійсні. Ніхто ділянку не забиратиме у них, не змінюватиме її цільового призначення, але документацію до ладу привести необхідно. Інакше ви не зможете продати будинок на такій ділянці, оформити спадщину тощо».
Обмінні файли, заміри й землевпорядну документацію мають право робити тільки приватні фірми, що мають відповідну ліцензію. На жаль, окремі землевпорядні організації виконували свої роботи без належної точності, а іноді і без виїзду на місцевість та без прив’язки поворотних точок меж ділянок. (Серед них – фірма «Міраж» з Чернігова, якої нині вже не існує). Тому і виникають тепер розбіжності при нанесенні на Публічну кадастрову карту меж ділянок.
Якщо помилка у вашому Державному акті зроблена з вини землевпорядної фірми – виправлення вона повинна зробити вам безкоштовно. Якщо ж звернетеся до іншої компанії, то потрібно буде за все платити. На даний час у Сновську діє єдине землевпорядне приватне підприємство «Азимут-Л». Орієнтовно за виготовлення нового обмінного файлу з вас там візьмуть 200 грн. Якщо ж помилка в документах суттєва і треба робити повторні заміри з виїздом на місцевість та виготовляти нову документацію, це обійдеться вже вдесятеро дорожче.
Потім треба буде звернутися до відділу Держгеокадастру в Сновську для внесення змін у держземкадастрі. Після оновлення інформації в базі вам на руки видадуть безкоштовно Витяг про виправлення помилок. (До речі, нагадаємо, що з 2013 року не видають Державні земельні акти, лише - витяги про право власності. - Авт.)
У випадку, коли помилка в межах земельних ділянок виникла в процесі внесення відомостей державним кадастровим реєстратором, то він повинен виправити її безоплатно.
Звертаємо увагу, що саме власники, землекористувачі передовсім повинні бути зацікавлені в тому, щоб земельна ділянка була внесена до системи Державного земельного кадастру та коректно відображена на Публічній кадастровій карті. Тому варто у разі отримання листа-повідомлення про помилку не нехтувати ним, а при нагоді привести у відповідність документи. Щоб на майбутнє не виникали спірні ситуації з сусідами, які можуть привести до суду.
Довіряючи непорядним фірмам, особливо, коли приватизацію під вибори робили людям безкоштовно, маємо тепер стільки проблем. Навіть оформлюючи нині документи, уважно читайте все, що підписуєте. Переконайтеся ще раз, що ваша приватна земельна ділянка розташована належним чином. Бо ваші права захистити можете лише ви самі.
Лариса МАРТИНЕНКО
*Поворотна точка – це місце, де межі ділянки змінюють свій напрямок. (Наприклад, у прямокутної ділянки 4 такі точки-вершини, якщо ділянка має неправильну геометричну форму - то поворотних точок буде більше).
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