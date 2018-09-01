Технічні та інші засоби реабілітації Фондом профінансовано для понад 1 800 осіб

Упродовж першого півріччя 2018 року витрати на технічні та інші засоби реабілітації, у тому числі первинне та складне протезування, терапевтичні інструменти та прилади, ортопедичні пристрої, інші технічні засоби реабілітації тощо було профінансовано для 1 825 осіб з інвалідністю внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань. Загальна сума видатків на зазначені напрями склала майже 13,7 млн грн.
Зокрема, заходи, пов’язані з первинним та складним протезуванням (протезно-ортопедичні вироби), було профінансовано для 1 299 осіб, на що направлено понад 12,5 млн гривень. Інші технічні засоби реабілітації (палиці, милиці тощо) – для 378 осіб на суму понад 159 000 гривень.
Для 85 осіб профінансовано терапевтичні інструменти та прилади, приладдя та ортопедичні пристрої (у т.ч. протипролежневі подушки, ходунки та ін.), для трьох осіб профінансовано придбання ліжок-підйомників, для 19 осіб – протипролежневих матраців, для двох осіб – підйомників, у т.ч. електричних. Післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації забезпечено для 37 осіб.
Крім того, Фондом профінансовано витрати на проїзд 164 потерпілих до підприємств, що здійснюють виготовлення, постачання і післягарантійний ремонт технічних та інших засобів реабілітації. Для двох осіб, що супроводжують потерпілих на виробництві, відшкодовано витрати на проїзд та проживання.
Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється Фондом соціального страхування України безоплатно, відповідно до визначеної потреби та в необхідному обсязі.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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