новації міграційної служби

Про оформлення паспортів
З третього вересня громадяни, які бажають отримати послуги з оформлення паспорта громадянина України
та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з мінімальними витратами часу перебування у підрозділах ДМС Чернігівщини, можуть попередньо зареєструватися в «електронній черзі», обравши для себе зручний час та дату відвідування підрозділу , а також одночасно сплатити кошти за обрану послугу за вказаними на сайті реквізитами: htpps://dmsu.gov.ua/services/online.html. Довідки за тел.: +38(097) 470-05-05, +38(066) 470-05-05.
Про біометричні документи
З 10 вересня в Управлінні Державної міграційної служби України в Чернігівській області запроваджено оформлення іноземцям та особам без громадянства посвідок на тимчасове проживання у формі пластикової картки.
Процедура оформлення біометричних документів для іноземних громадян дещо різниться від процесу оформлення паспортів нового зразка для громадян України. Адже під час подачі документів на посвідку відбувається сканування відбитків усіх пальців рук, тоді як на закордонний паспорт українця – відбитки 2-ох пальців. Термін виготовлення біометричної посвідки – 15 робочих днів.
З третього вересня громадяни, які бажають отримати послуги з оформлення паспорта громадянина України
та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з мінімальними витратами часу перебування у підрозділах ДМС Чернігівщини, можуть попередньо зареєструватися в «електронній черзі», обравши для себе зручний час та дату відвідування підрозділу , а також одночасно сплатити кошти за обрану послугу за вказаними на сайті реквізитами: htpps://dmsu.gov.ua/services/online.html. Довідки за тел.: +38(097) 470-05-05, +38(066) 470-05-05.
Про біометричні документи
З 10 вересня в Управлінні Державної міграційної служби України в Чернігівській області запроваджено оформлення іноземцям та особам без громадянства посвідок на тимчасове проживання у формі пластикової картки.
Процедура оформлення біометричних документів для іноземних громадян дещо різниться від процесу оформлення паспортів нового зразка для громадян України. Адже під час подачі документів на посвідку відбувається сканування відбитків усіх пальців рук, тоді як на закордонний паспорт українця – відбитки 2-ох пальців. Термін виготовлення біометричної посвідки – 15 робочих днів.
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