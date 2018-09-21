Зустріч усіх поколінь

Чотирнадцятого вересня у Петрівській школі відбувся розширений виїзний захід ради районної організації ветеранів України, присвячений 75-ій річниці визволення району у Другій світовій війні.
Цього дня у затишній шкільній кімнаті зустрілися одразу всі покоління: і ті, хто про Другу світову знає лише з книжок історії та спогадів очевидців, і ті, хто на власні очі бачив та переживав ті страшні події минувшини.
Саме напередодні річниці визволення району до дітей з доброчинним візитом завітали члени президії ради ветеранів (голова Людмила Кравець), учасник Другої світової війни Федор Романенко, співробітник Музею партизанської слави с.Єліно Денис Дрозд, голова районного відділення УНФДІЧ Михайло Волокушин, заступник голови райспілки Афганців Віктор Криницький, партизан Другої світової Руслан Юсухно, в.о. старости Петрівки Марія Деркач. Цих поважних та шанованих людей хлібом-сіллю на вишитому рушникові та запашними чорнобривцями зустрічали учні та вчителі школи.
Мета візиту – очевидна. Нинішнє покоління має знати те, що відбувалося раніше, мають знати своїх героїв та подвиги, які вони виконували заради майбутнього. А особливо тепер, коли справжніх очевидців, учасників бойових дій лишається все менше.
Честю і для дітей, і для решти присутніх було слухати розповідь учасника Другої світової війни Федора Романенка. Він, маючи дуже поважний вік, і досі не забуває те, що доводилося пережити. Розповідав чоловік і про своє життя, і про службу, і про втрати. Федір Степанович закликав учнів любити свою землю, свій рідний край, а найголовніше – школу та навчання. «Цінуйте своє дитинство та час, проведений у школі. Пам’ятайте, що вчителі та батьки вчать вас тільки хорошому, тож не лінуйтеся та старанно вчіться. Тільки знання допоможуть вам у житті»,- говорив учасник війни.
Про визвольний рух у селах Смяч, Ст. Рудня, Петрівка та Хотуничі поінформував Денис Дрозд та очевидець тих страшних подій партизан Руслан Юсухно, який також розповідав цікаві моменти зі свого життя. Чоловік закликав учнів вчитися та поважати себе і оточуючих.
Відбулося і традиційне покладання квітів та вінків до пам’ятника загиблим визволителям у Другій світовій та вшанування їх хвилиною мовчання.
Учні та вчителі в свою чергу познайомили присутніх зі своєю школою. Заступник з виховної роботи Світлана Сова провела цікаву екскурсію по шкільних класах, дитячому садочку та музейній кімнаті, яка дуже сподобалася та зацікавила ветеранів.
Не обійшлося цього дня і без нагороджень. Нагрудними знаками «Ветеран праці» нагородили Людмилу Підлісну, Валентину Костеневич та директора Петрівської школи Василя Шмаровоза.
Зустріч учнівської молоді з ветеранами відбулася завдяки підтримці міськради, РДА, відділу освіти, депутата Г.Божка, О. Веселого та страхової компанії «Гарантія».
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Цього дня у затишній шкільній кімнаті зустрілися одразу всі покоління: і ті, хто про Другу світову знає лише з книжок історії та спогадів очевидців, і ті, хто на власні очі бачив та переживав ті страшні події минувшини.
Саме напередодні річниці визволення району до дітей з доброчинним візитом завітали члени президії ради ветеранів (голова Людмила Кравець), учасник Другої світової війни Федор Романенко, співробітник Музею партизанської слави с.Єліно Денис Дрозд, голова районного відділення УНФДІЧ Михайло Волокушин, заступник голови райспілки Афганців Віктор Криницький, партизан Другої світової Руслан Юсухно, в.о. старости Петрівки Марія Деркач. Цих поважних та шанованих людей хлібом-сіллю на вишитому рушникові та запашними чорнобривцями зустрічали учні та вчителі школи.
Мета візиту – очевидна. Нинішнє покоління має знати те, що відбувалося раніше, мають знати своїх героїв та подвиги, які вони виконували заради майбутнього. А особливо тепер, коли справжніх очевидців, учасників бойових дій лишається все менше.
Честю і для дітей, і для решти присутніх було слухати розповідь учасника Другої світової війни Федора Романенка. Він, маючи дуже поважний вік, і досі не забуває те, що доводилося пережити. Розповідав чоловік і про своє життя, і про службу, і про втрати. Федір Степанович закликав учнів любити свою землю, свій рідний край, а найголовніше – школу та навчання. «Цінуйте своє дитинство та час, проведений у школі. Пам’ятайте, що вчителі та батьки вчать вас тільки хорошому, тож не лінуйтеся та старанно вчіться. Тільки знання допоможуть вам у житті»,- говорив учасник війни.
Про визвольний рух у селах Смяч, Ст. Рудня, Петрівка та Хотуничі поінформував Денис Дрозд та очевидець тих страшних подій партизан Руслан Юсухно, який також розповідав цікаві моменти зі свого життя. Чоловік закликав учнів вчитися та поважати себе і оточуючих.
Відбулося і традиційне покладання квітів та вінків до пам’ятника загиблим визволителям у Другій світовій та вшанування їх хвилиною мовчання.
Учні та вчителі в свою чергу познайомили присутніх зі своєю школою. Заступник з виховної роботи Світлана Сова провела цікаву екскурсію по шкільних класах, дитячому садочку та музейній кімнаті, яка дуже сподобалася та зацікавила ветеранів.
Не обійшлося цього дня і без нагороджень. Нагрудними знаками «Ветеран праці» нагородили Людмилу Підлісну, Валентину Костеневич та директора Петрівської школи Василя Шмаровоза.
Зустріч учнівської молоді з ветеранами відбулася завдяки підтримці міськради, РДА, відділу освіти, депутата Г.Божка, О. Веселого та страхової компанії «Гарантія».
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий