А в цьому шкільному автобусі все особливе!

Правду кажуть: не обставини керують людьми, а люди обставинами. І проблеми на робочому місці вирішують саме люди. І саме людський фактор є головною складовою успіху чи провалу будь-якої справи, навіть найскладнішої.
На цьому знімку – частина «команди» шкільного автобуса, яким керує майстер із золотими руками й золотим серцем Микола Ященко. Його маршрут – «займищанський», а помічниця-супровідниця – мама-героїня будинку сімейного типу Оксана Куценко. Це саме вони відповідають за безпеку дітей, котрі підвозяться до міських шкіл, саме вони дбають за їхній добрий настрій в дорозі, культуру поведінки. Знайте: відповідають настільки добре й на повну силу, що додати просто нічого. Бо просто на своєму місці, просто люблять працю, у яку впряглися, якій присвячують левовий відрізок часу.
Зриму деталь засвідчую: у автобусі Миколи Васильовича завжди чисто і охайно, а у віконечках – лише сонце, теплі усмішки і щебіт хлопчаків і дівчаток! Хай так буде завжди.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
На цьому знімку – частина «команди» шкільного автобуса, яким керує майстер із золотими руками й золотим серцем Микола Ященко. Його маршрут – «займищанський», а помічниця-супровідниця – мама-героїня будинку сімейного типу Оксана Куценко. Це саме вони відповідають за безпеку дітей, котрі підвозяться до міських шкіл, саме вони дбають за їхній добрий настрій в дорозі, культуру поведінки. Знайте: відповідають настільки добре й на повну силу, що додати просто нічого. Бо просто на своєму місці, просто люблять працю, у яку впряглися, якій присвячують левовий відрізок часу.
Зриму деталь засвідчую: у автобусі Миколи Васильовича завжди чисто і охайно, а у віконечках – лише сонце, теплі усмішки і щебіт хлопчаків і дівчаток! Хай так буде завжди.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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