Вітаємо переможців!

Те, що краса врятує світ, доводили учасниці конкурсу «Хай зачіска підкреслить вашу індивідуальність».
Оголосивши його, «Промінь» сподівався на активну участь земляків. І не помилився. Представниці прекрасної статі радо відгукнулися і надсилали нам зображення різних зачісок. Найкращі – друкувалися, викликаючи читацькі захоплення. А журі тим часом не дрімало – обирало переможниць.
Ними стали Віталіна Трохименко, Наталія Мороз та Аліна Тарасенко.
Вітаємо їх сердечно і запрошуємо до редакції для отримання подарунків.
До речі, як на мене, сувеніри, виділені співвласником магазину «Стройся» Олександром Гончаренком і представницею іншої торгової точки Наталією Поповою мають наших головних номінанток порадувати.
Радіймо з ними і ми! Бо ж тоді навколишній світ ставатиме ще прекраснішим.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Оголосивши його, «Промінь» сподівався на активну участь земляків. І не помилився. Представниці прекрасної статі радо відгукнулися і надсилали нам зображення різних зачісок. Найкращі – друкувалися, викликаючи читацькі захоплення. А журі тим часом не дрімало – обирало переможниць.
Ними стали Віталіна Трохименко, Наталія Мороз та Аліна Тарасенко.
Вітаємо їх сердечно і запрошуємо до редакції для отримання подарунків.
До речі, як на мене, сувеніри, виділені співвласником магазину «Стройся» Олександром Гончаренком і представницею іншої торгової точки Наталією Поповою мають наших головних номінанток порадувати.
Радіймо з ними і ми! Бо ж тоді навколишній світ ставатиме ще прекраснішим.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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