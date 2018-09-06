Бібліотеки – центри інформації та дозвілля

У середу 5 вересня Сновська ЦБС приймала бібліотекарів області в рамках виїзного семінару «Трансформація бібліотек в умовах об’єднаних територіальних громад». Місце зустрічі обрали не випадково, адже наша бібліотека під керівництвом Н.П.Мокросноп за результатами роботи минулого року стала найкращою в області.
Обмінятися досвідом, почути і побачити як працює наша бібліотечна система після утворення ОТГ з’їхалися директори ЦБС та публічних бібліотек Чернігівщини. Вони побували з оглядовою екскурсією у Великощимельській книгозбірні та бібліотеці для дітей. У читальній залі центральної бібліотеки Сновська учасники заходу обговорили проблеми і позитивні зрушення у роботі бібліотечної системи під час проведення реформи децентралізації. Найгірша ситуація, як зазначила начальник відділу культурного розвитку, мистецтв, навчальних закладів та економічних питань департаменту облдержадміністрації Ліна Артюхова, у Корюківському та Менському районі. «Бібліотека – єдиний на сьогодні безкоштовний центр інформації та дозвілля. І новоутворені громади не повинні нехтувати ними», - наголосила вона. Щоб бібліотеки успішно працювали, треба не чекати, а самим іти до людей, налагоджувати партнерські зв`язки з владою, освітою, іншими галузями. Гості відзначили, що Сновська ЦБС іде в ногу з часом, постійно бере участь у різних проектах і конкурсах. «Всю систему, а це 22 бібліотеки, Сновська міська рада забрала одразу в ОТГ, не діливши, - поінформувала присутніх Н.М.Добненко, начальник відділу культури і туризму міськради. – Без бібліотекарів у нас не відбувається жодне свято, жодний інформаційний захід».
У семінарі взяла участь секретар міської ради Н.В.Самойлова, яка розповіла про нашу громаду, її роботу і визначні місця та відповіла на запитання присутніх.
У рамках програми бібліотечного заходу для гостей організували екскурсію до «Лісограду».
Лариса МАРТИНЕНКО
Обмінятися досвідом, почути і побачити як працює наша бібліотечна система після утворення ОТГ з’їхалися директори ЦБС та публічних бібліотек Чернігівщини. Вони побували з оглядовою екскурсією у Великощимельській книгозбірні та бібліотеці для дітей. У читальній залі центральної бібліотеки Сновська учасники заходу обговорили проблеми і позитивні зрушення у роботі бібліотечної системи під час проведення реформи децентралізації. Найгірша ситуація, як зазначила начальник відділу культурного розвитку, мистецтв, навчальних закладів та економічних питань департаменту облдержадміністрації Ліна Артюхова, у Корюківському та Менському районі. «Бібліотека – єдиний на сьогодні безкоштовний центр інформації та дозвілля. І новоутворені громади не повинні нехтувати ними», - наголосила вона. Щоб бібліотеки успішно працювали, треба не чекати, а самим іти до людей, налагоджувати партнерські зв`язки з владою, освітою, іншими галузями. Гості відзначили, що Сновська ЦБС іде в ногу з часом, постійно бере участь у різних проектах і конкурсах. «Всю систему, а це 22 бібліотеки, Сновська міська рада забрала одразу в ОТГ, не діливши, - поінформувала присутніх Н.М.Добненко, начальник відділу культури і туризму міськради. – Без бібліотекарів у нас не відбувається жодне свято, жодний інформаційний захід».
У семінарі взяла участь секретар міської ради Н.В.Самойлова, яка розповіла про нашу громаду, її роботу і визначні місця та відповіла на запитання присутніх.
У рамках програми бібліотечного заходу для гостей організували екскурсію до «Лісограду».
Лариса МАРТИНЕНКО
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