Вогнеборці щоденно виїжджають на гасіння пожеж, які виникають внаслідок підпалу сухої трави мешканцями району. І таких викликів буває навіть декілька за один день! Складається враження, що це навмисно хтось регулярно займається шкідництвом. Димова завіса ввечері і забруднене повітря, яким дихаємо, це одне.
Але ж трава, що палає, веде до займання будинків!
Серед населення Сновщини працівники районного сектору служби з надзвичайних ситуацій постійно проводять роз’яснювальну роботу про обережне поводження з вогнем та заборону спалювання сміття і решток сухої рослинності, про що було прийняте рішення виконкомом міської ради. Про шкоду всьому живому від таких підпалів пишуть на сторінках Фейсбуку. Та, мабуть, це не діє на несвідомих сновчан, і вони продовжують гратися з вогнем. Не зупиняють їх і спільні рейди рятувальників, поліції та інспектора з благоустрою міськради, які виписують штрафи і попереджають про страшні наслідки таких дій.
Можливо, заклик Валерія, мешканця Сновська, зупинить паліїв? Він особисто прийшов до редакції покаятися і попередити всіх мешканців: не підпалюйте суху траву!
«У неділю після обіду дружина каже мені: «Наче вітер уже стих, їдь у Гвоздиківку на город та спали картоплиння». Ну навіщо я це зробив?! І нічого в ту мить мене не стримало.
Підніс сірника до сухої купи, вона спалахнула, а далі де не взявся вітер і вогонь перекинувся на траву. На городі було сухо і пожежа поширювалася дуже швидко. Почав гасити полум’я самотужки, потім підбігли люди, що були на городах. А вогонь котився до сільської вулиці, до будинків. Я перелякався не на жарт! Та, дякувати Богу й всім, хто опинився поруч, ми змогли зупинити полум’я і біду, яка могла статися. Закликаю і прошу земляків: не повторюйте моєї помилки! Не паліть суху траву, не наробіть шкоди ні природі, ні людям!
Краще прикопайте рештки сухої рослинності і вони перетворяться на перегній до весни».
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з чергового рейду, надане начальником Сновського районного сектору УДСНС А.Терещенком.
Але ж трава, що палає, веде до займання будинків!
Серед населення Сновщини працівники районного сектору служби з надзвичайних ситуацій постійно проводять роз’яснювальну роботу про обережне поводження з вогнем та заборону спалювання сміття і решток сухої рослинності, про що було прийняте рішення виконкомом міської ради. Про шкоду всьому живому від таких підпалів пишуть на сторінках Фейсбуку. Та, мабуть, це не діє на несвідомих сновчан, і вони продовжують гратися з вогнем. Не зупиняють їх і спільні рейди рятувальників, поліції та інспектора з благоустрою міськради, які виписують штрафи і попереджають про страшні наслідки таких дій.
Можливо, заклик Валерія, мешканця Сновська, зупинить паліїв? Він особисто прийшов до редакції покаятися і попередити всіх мешканців: не підпалюйте суху траву!
«У неділю після обіду дружина каже мені: «Наче вітер уже стих, їдь у Гвоздиківку на город та спали картоплиння». Ну навіщо я це зробив?! І нічого в ту мить мене не стримало.
Підніс сірника до сухої купи, вона спалахнула, а далі де не взявся вітер і вогонь перекинувся на траву. На городі було сухо і пожежа поширювалася дуже швидко. Почав гасити полум’я самотужки, потім підбігли люди, що були на городах. А вогонь котився до сільської вулиці, до будинків. Я перелякався не на жарт! Та, дякувати Богу й всім, хто опинився поруч, ми змогли зупинити полум’я і біду, яка могла статися. Закликаю і прошу земляків: не повторюйте моєї помилки! Не паліть суху траву, не наробіть шкоди ні природі, ні людям!
Краще прикопайте рештки сухої рослинності і вони перетворяться на перегній до весни».
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото з чергового рейду, надане начальником Сновського районного сектору УДСНС А.Терещенком.
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