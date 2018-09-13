Стартував фінал VI Всеукраїнської спартакіади серед потерпілих на виробництві «Сила духу»

12 вересня в Ужгородському спортивному комплексі «Юність» урочисто відкрито шосту Всеукраїнську спартакіаду «Сила духу». Фінальному етапу заходу традиційно передували відбірні регіональні змагання, що відбулись у всіх областях та місті Києві. Цього року у них взяли участь 2269 спортсменів-аматорів, що представляли 267 команд міст та районів. З початку заснування спартакіади показник масовості зріс в 1,5 рази.
Упродовж найближчих трьох днів нагороди у 6 видах спорту (армспорт, бомбаскет, гирьовий спорт, дартс, теніс настільний, шахи) виборюватимуть майже 300 учасників з 25 регіонів України. Переможців визначатимуть в особистій, командній по видах спорту та загальнокомандній першостях. Спортсмени, які посядуть 1–3 місця в особистій першості в кожному виді програми, будуть нагороджені також цінними подарунками.
Всеукраїнська спартакіада «Сила духу» була започаткована у 2013 році й проходить щорічно серед потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у тому числі осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва.
Організатором загальнонаціонального заходу виступає Фонд соціального страхування України, під опікою якого знаходиться понад 207 000 осіб, потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.
Метою спартакіади є соціальна реабілітація і створення умов для повернення осіб з інвалідністю до активного життя, залучення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості до проблем потерпілих на виробництві.
«Якщо порівняти склад учасників минулорічних та нинішніх фіналів, то він змінився більше, ніж наполовину. Це свідчить, як мінімум, про дві важливі речі – серед потерпілих на виробництві зросла привабливість спартакіади як цікавого і корисного заходу, що, в свою чергу, зумовило посилення конкуренції за місця в збірних командах регіонів, – звернувся до присутніх в.о. директора виконавчої дирекції Фонду Сергій Нестеров. – Переконаний, що такі процеси лише додають віри і впевненості в правильності кроків щодо залучення наших співгромадян з особливими потребами до активного життя».
На адресу учасників, організаторів та гостей спартакіади надійшли вітання від Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України та Міністра соціальної політики України.
З привітаннями до учасників церемонії відкриття також звернулися: заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Ярослав Васильович Галас, перший заступник Закарпатської обласної ради Йосип Йосипович Борто, заступник Ужгородського міського голови Гомонай Василь Васильович.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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