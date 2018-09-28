Ростіть Людьми з великої літери

Робота працівників дошкілля цікава і відповідальна водночас. Вперше дитина виривається з домашнього «гніздечка», ідучи в садок, і потрапляє до рук саме вихователів і їхніх помічників.
Тут діти вчаться бути в новому колективі, без батьків, вчаться дружити, продовжує формуватися характер дитини, її вміння спілкуватися з однолітками. Від професіоналізму, мудрості та особливого покликання вихователя залежить те, як проходить життя дітей у садочку. А вони у свою чергу відповідають навзаєм любов’ю і щирими усмішками, тягнуться рученятами, щоб обійняти свою другу маму – улюблену виховательку.
Саме такі відносини ми побачили, завітавши у старшу групу №2 дошкільного закладу освіти №1 м.Сновськ, очолює який Любов П`ятковська. Вихователь Тамара Коршун (на фото зліва) проводила ранкове заняття з хлопчиками і дівчатками. Діти із задоволення брали участь у щоденній фізкультхвилинці у колі під назвою «Ми – одна сім`я», яка згуртовує їх. У групі оформлені різні тематичні куточки, є фотоальбом зі світлинами Сновська. Допомагають у цьому і батьки дітей. На столиках застелені серветки, на кожній нашиті об`ємні символи України: маки, калина, соняшник, волошки. «Помічник вихователя Тетяна Міщенко (на фото справа) – це наш і дизайнер, і художник. Вона майже все створила своїми руками, щоб прикрасити і зробити затишними кімнати, де перебувають діти, - радіє Тамара Іванівна. - Щоразу вона пропонує нові й нові ідеї. Дітей ми теж підключаємо до творчої роботи. А ще вони із задоволенням чергують, поливають квіти».
Основний час у дитсадку присвячують здоровому способу життя і фізичному розвитку дитини. У своїх підопічних працівники закладу виховують любов до Батьківщини, до рідного міста, до праці. Вихованці старших груп, приміром, уже знають всі професії, які є в садочку, їх водять на екскурсії до пральні, кухні...
Вихователька Тамара Коршун працює в дошкіллі з 1982 року. Час летить швидко, і вже колишні її випускники ведуть своїх дітей у садочок. А вона радо зустрічає малят і вчить поступово дорослішати, рости Людьми з великої літери.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Тут діти вчаться бути в новому колективі, без батьків, вчаться дружити, продовжує формуватися характер дитини, її вміння спілкуватися з однолітками. Від професіоналізму, мудрості та особливого покликання вихователя залежить те, як проходить життя дітей у садочку. А вони у свою чергу відповідають навзаєм любов’ю і щирими усмішками, тягнуться рученятами, щоб обійняти свою другу маму – улюблену виховательку.
Саме такі відносини ми побачили, завітавши у старшу групу №2 дошкільного закладу освіти №1 м.Сновськ, очолює який Любов П`ятковська. Вихователь Тамара Коршун (на фото зліва) проводила ранкове заняття з хлопчиками і дівчатками. Діти із задоволення брали участь у щоденній фізкультхвилинці у колі під назвою «Ми – одна сім`я», яка згуртовує їх. У групі оформлені різні тематичні куточки, є фотоальбом зі світлинами Сновська. Допомагають у цьому і батьки дітей. На столиках застелені серветки, на кожній нашиті об`ємні символи України: маки, калина, соняшник, волошки. «Помічник вихователя Тетяна Міщенко (на фото справа) – це наш і дизайнер, і художник. Вона майже все створила своїми руками, щоб прикрасити і зробити затишними кімнати, де перебувають діти, - радіє Тамара Іванівна. - Щоразу вона пропонує нові й нові ідеї. Дітей ми теж підключаємо до творчої роботи. А ще вони із задоволенням чергують, поливають квіти».
Основний час у дитсадку присвячують здоровому способу життя і фізичному розвитку дитини. У своїх підопічних працівники закладу виховують любов до Батьківщини, до рідного міста, до праці. Вихованці старших груп, приміром, уже знають всі професії, які є в садочку, їх водять на екскурсії до пральні, кухні...
Вихователька Тамара Коршун працює в дошкіллі з 1982 року. Час летить швидко, і вже колишні її випускники ведуть своїх дітей у садочок. А вона радо зустрічає малят і вчить поступово дорослішати, рости Людьми з великої літери.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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