Пошту критикували усі

Минулої п’ятниці в обласній раді відбулася велика нарада з керівництвом обласної і республіканської пошти. Чернігівську дирекцію представляла її очільниця Олена Дорошенко.
Були і київські посадовці. Від обласної ради слово тримав заступник голови Арсен Дідур, обласної адміністрації – перший заступник голови ОДА Юлія Свириденко. Не мовчали й голови ОТГ області, міські голови, керівники реформованих і не реформованих друкованих видань, представники політичних сил. Говорили по-різному, але із одним закликом: зупинити започатковану реформу, зупинити звільнення сільських листонош, закриття сільських відділень, блокування передплатної кампанії. Зупинити знущання над простими людьми, яким і без реформи наразі непереливки.
Що ж у результаті? Зримих змін нема. До редакції знову зі скаргами купа звернень… Але останній візит до нас в.о. старости Кучинівки Олени Недвиги трохи обнадіяв: в селі почала стабілізуватися і передплата, і прийом комунальних платежів.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Були і київські посадовці. Від обласної ради слово тримав заступник голови Арсен Дідур, обласної адміністрації – перший заступник голови ОДА Юлія Свириденко. Не мовчали й голови ОТГ області, міські голови, керівники реформованих і не реформованих друкованих видань, представники політичних сил. Говорили по-різному, але із одним закликом: зупинити започатковану реформу, зупинити звільнення сільських листонош, закриття сільських відділень, блокування передплатної кампанії. Зупинити знущання над простими людьми, яким і без реформи наразі непереливки.
Що ж у результаті? Зримих змін нема. До редакції знову зі скаргами купа звернень… Але останній візит до нас в.о. старости Кучинівки Олени Недвиги трохи обнадіяв: в селі почала стабілізуватися і передплата, і прийом комунальних платежів.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий