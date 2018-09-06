Із Україною в серці

Й кроку не може ступити без роботи сьогоднішня очільниця закладу Лариса Дубина, яка разом зі своєю великою командою однодумців, взяла у спадок від попередників не лише інтелектуальний вишкіл, а й любов до праці, природи, своїх учнів. Не взяла, а удосконалила, утвердилась – і як лідер, і як керівник.
Не втрачаючи оптимізму, плекаючи нові мрії і задуми, вона продовжує підкорювати нові вершини, демонструвати характер і авторитет. І за нею йдуть і заступники, і викладачі дисциплін, і майстри виробничого навчання, і супермодні нинішні учні. Приємно, що цьогоріч їх вже набрали близько 460, і продовжують добирати протягом вересня. Тож ті, хто після школи ще не визначився із вибором професії – мерщій до ВПУЛГ. Будуть і стипендія, і знання, і хороша робота у перспективі. І це не галаслива демагогія – це правда, яка добре відома. А тим більше у рідному Сновську.
Дивилася на усіх них на святі Першого дзвоника – і мимоволі посміхалася. Раділа. Гордилася. Наснажувалася. Інакше просто і бути не могло, бо бачила, єдність, надзусилля колективу лишати по собі слід на землі, давати широкий шлях молоді для подальшого життя, бачила перспективу у нашому депресивному й водночас прекрасному закуті Полісся.
Перспективу у них, у впулгівцях, розширенні закладу, у таланті збирати ініціативних людей. Людей, для яких Україна – це ти, Україна – це я, Україна – це ми!!!
Олена КОМПАНЕЦЬ
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