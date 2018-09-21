Крадіжки не припиняються

06.09 надійшла заява про те, що цього дня за адресою: Сновський район, м. Сновськ громадянка К. біля гаражу залишила свій скутер, на який поклала свій мобільний телефон марки «LG» Леон, в корпусі білого кольору з синім чохлом. Після того як вийшла з гаражу, виявила зникнення мобільного телефону.
06.09 надійшла заява від громадянки А., яка повідомила про те, що у її сина, коли останній перебував в приміщенні Сновської ЗОШ № 1, зник мобільний телефон марки «HUAWEI».
10.09 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що протягом ночі з гаража у громадянина К. викрали мопед «АЛЬФА», червоного кольору. В баку було 2 л бензину.
10.09 надійшла заява від гр. Б., яка повідомила, що у її тринадцятирічної дочки викрали мобільний телефон.
16.09 надійшла заява від громадянки В. про те, що цього дня у Нових Боровичах виявлено зникнення секції паркану, що знаходився біля магазину «Сновянка».
17.09 надійшла заява від гр. А. про те, що в період з 23:00 год. 30.06. по 01:00 год. 01.07. в приміщенні кафе-бару «Десяточка» (м. Сновськ), невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку його мобільного телефону «Xiaomi Redmi 5», блакитного кольору, золотого ланцюжка з хрестиком та грошей в сумі близько 100 гривень.
06.09 надійшла заява від громадянки А., яка повідомила про те, що у її сина, коли останній перебував в приміщенні Сновської ЗОШ № 1, зник мобільний телефон марки «HUAWEI».
10.09 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що протягом ночі з гаража у громадянина К. викрали мопед «АЛЬФА», червоного кольору. В баку було 2 л бензину.
10.09 надійшла заява від гр. Б., яка повідомила, що у її тринадцятирічної дочки викрали мобільний телефон.
16.09 надійшла заява від громадянки В. про те, що цього дня у Нових Боровичах виявлено зникнення секції паркану, що знаходився біля магазину «Сновянка».
17.09 надійшла заява від гр. А. про те, що в період з 23:00 год. 30.06. по 01:00 год. 01.07. в приміщенні кафе-бару «Десяточка» (м. Сновськ), невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку його мобільного телефону «Xiaomi Redmi 5», блакитного кольору, золотого ланцюжка з хрестиком та грошей в сумі близько 100 гривень.
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