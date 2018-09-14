Що пропонують у новому правописі?

В Україні стартувало громадське обговорення можливих змін до Українського правопису, останні зміни до якого вносили 2012 року. Автори проекту стверджують, що новий правопис врятує мову від русифікації та осучаснить її, однак чимало філологів уже почали критикувати запропоновані зміни.
На сайті Міністерства освіти і науки опублікували проект нової редакції Українського правопису, над яким працювали 25 висококваліфікованих науковців. Документ виставили на громадські обговорення, після яких його представлять в Академії наук України. Вже після цього його мають подати на затвердження в Кабінет міністрів.
Отже, найцікавіші запропоновані нововведення: з малої літери і без лапок писати назви продуктових товарів, сортів вин, мінеральних вод та інших напоїв, які стали загальновживаними (кока-кола, любительська ковбаса); назви технічних виробів слід писати з малої літери і брати у лапки («запорожець», «фольксваген»); пропонують передавати звукосполучення [ja],[ji],[ju] літерами «я»,«ї»,«є», «ю» у всіх випадках. Через це видозміниться вимова і написання деяких слів: проект зміниться на проєкт, фойє – фоє, Сойєр – Соєр; можливість уживання «и» паралельно з «і» на початку деяких слів перед приголосними «н» і «р»: индик, икати,ийбен; пропонується два варіанти написання загальноприйнятих слів грецького походження, у яких є буква «ф»: анафема і анатема; міф, міфологія і міт, мітологія; Афіни – Атени; пропонують писати «пів» з іменниками окремо, якщо мається на увазі половина: пів аркуша, пів Європи, пів Києва. Якщо ж «пів» з іменником становить єдине поняття, то пишемо разом: півострів, півзахист
Звичайно ж, це лише проект, але якщо його все-таки ухвалять, то здавати ЗНО одинадцятикласникам буде дещо складніше. Із повним текстом проекту можна ознайомитися на сайті МОН.
Матеріал підготовлено з Інтернет-джерел
Ттяна ЛИТВИН
На сайті Міністерства освіти і науки опублікували проект нової редакції Українського правопису, над яким працювали 25 висококваліфікованих науковців. Документ виставили на громадські обговорення, після яких його представлять в Академії наук України. Вже після цього його мають подати на затвердження в Кабінет міністрів.
Отже, найцікавіші запропоновані нововведення: з малої літери і без лапок писати назви продуктових товарів, сортів вин, мінеральних вод та інших напоїв, які стали загальновживаними (кока-кола, любительська ковбаса); назви технічних виробів слід писати з малої літери і брати у лапки («запорожець», «фольксваген»); пропонують передавати звукосполучення [ja],[ji],[ju] літерами «я»,«ї»,«є», «ю» у всіх випадках. Через це видозміниться вимова і написання деяких слів: проект зміниться на проєкт, фойє – фоє, Сойєр – Соєр; можливість уживання «и» паралельно з «і» на початку деяких слів перед приголосними «н» і «р»: индик, икати,ийбен; пропонується два варіанти написання загальноприйнятих слів грецького походження, у яких є буква «ф»: анафема і анатема; міф, міфологія і міт, мітологія; Афіни – Атени; пропонують писати «пів» з іменниками окремо, якщо мається на увазі половина: пів аркуша, пів Європи, пів Києва. Якщо ж «пів» з іменником становить єдине поняття, то пишемо разом: півострів, півзахист
Звичайно ж, це лише проект, але якщо його все-таки ухвалять, то здавати ЗНО одинадцятикласникам буде дещо складніше. Із повним текстом проекту можна ознайомитися на сайті МОН.
Матеріал підготовлено з Інтернет-джерел
Ттяна ЛИТВИН
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