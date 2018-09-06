Про підсумки роботи сільського господарства за січень-серпень

Рослинництво
Станом на 1 вересня 2018 року зібрано зернових та зернобобових культур на площі 8817 га, що становить 65% до збиральної площі. Намолочено 23945 тонн зерна, урожайність складає 27,2 ц/га (ранні зернові зібрані на 100% площ). Під урожай 2019 року посіяно озимого ріпаку на площі 1614 га. Заготовлено сіна 700 тонн, силосу 1477 тонн.
Тваринництво
На 1 вересня у сільськогосподарських підприємствах району налічується 952 голови великої рогатої худоби, в тому числі корів – 480 голів (відповідно 75% і 82% до минулого року). За вісім місяців 2018 року надоєно 1067,9 т молока, що на 30% менше, ніж в минулому році. Надій молока на корову на початок року становить 2132 кг (80% до 2017 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 512 грам (127%). Всього за вісім місяців вирощено м’яса худоби та птиці 131,9 т (це 77% проти відповідного періоду минулого року). У цілому за січень-серпень вироблено валової продукції тваринництва на 5,4млн. гривень (94%).
Надія ДЯТЕЛ,
начальник відділу агропромрозвитку РДА
Станом на 1 вересня 2018 року зібрано зернових та зернобобових культур на площі 8817 га, що становить 65% до збиральної площі. Намолочено 23945 тонн зерна, урожайність складає 27,2 ц/га (ранні зернові зібрані на 100% площ). Під урожай 2019 року посіяно озимого ріпаку на площі 1614 га. Заготовлено сіна 700 тонн, силосу 1477 тонн.
Тваринництво
На 1 вересня у сільськогосподарських підприємствах району налічується 952 голови великої рогатої худоби, в тому числі корів – 480 голів (відповідно 75% і 82% до минулого року). За вісім місяців 2018 року надоєно 1067,9 т молока, що на 30% менше, ніж в минулому році. Надій молока на корову на початок року становить 2132 кг (80% до 2017 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 512 грам (127%). Всього за вісім місяців вирощено м’яса худоби та птиці 131,9 т (це 77% проти відповідного періоду минулого року). У цілому за січень-серпень вироблено валової продукції тваринництва на 5,4млн. гривень (94%).
Надія ДЯТЕЛ,
начальник відділу агропромрозвитку РДА
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