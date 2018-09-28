Незаконну зброю потрібно здати!

За інформацією інспектора з контролю за обігом зброї, старшого лейтенанта поліції Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області Асламова Костянтина, з 1 жовтня 2018 року починається місячник добровільної здачі зброї.
Одним з важливих пунктів цього плану є недопущення злочинів, які скоюються з використанням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових речовин та спецзасобів. У зв’язку з цим на Чернігівщині, як і у всій державі, проводяться заходи з добровільної здачі населенням зброї, боєприпасів, спецзасобів та вибухівки. Якщо громадяни добровільно здадуть до поліції мисливську вогнепальну, холодну або газову зброю, то в подальшому вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах. Громадянам, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, та спецзасобів, що зберігається ними незаконно, звільняються від кримінальної і адміністративної відповідальності. Тож, якщо ви бажаєте позбавитись незаконної зброї, боєприпасів чи вибухових речовин, радимо звернутись до працівників Сновського відділеня поліції.
Одним з важливих пунктів цього плану є недопущення злочинів, які скоюються з використанням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових речовин та спецзасобів. У зв’язку з цим на Чернігівщині, як і у всій державі, проводяться заходи з добровільної здачі населенням зброї, боєприпасів, спецзасобів та вибухівки. Якщо громадяни добровільно здадуть до поліції мисливську вогнепальну, холодну або газову зброю, то в подальшому вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах. Громадянам, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, та спецзасобів, що зберігається ними незаконно, звільняються від кримінальної і адміністративної відповідальності. Тож, якщо ви бажаєте позбавитись незаконної зброї, боєприпасів чи вибухових речовин, радимо звернутись до працівників Сновського відділеня поліції.
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