Свято зустрічі друзів

Під такою назвою у Сновській ЗОШ №1 3 вересня пройшло традиційне свято Першого дзвоника.
Схвильовано радіють першокласники, батьки, вчителі, учні школи. Сьогодні, вони такі красиві і щасливі, переступили шкільний поріг. Хтось зробив це вперше, тремтячою рукою тримаючи батьків за руку, а для когось сьогоднішнє вересневе свято стало останнім.
Директор школи Володимир Желій теплими словами привітав усіх з Днем знань та побажав учням, вчителям та батькам міцного здоров’я, наполегливості та успіхів у навчанні.
Завітала на свято і заступник міського голови, начальник освіти, сім’ї, молоді та спорту Олена Коваленко, яка привітала присутніх із початком нового навчального року та нагородила двох найкращих учениць школи - Софію Фомську (10 кл.) та Марію Нагорну (11 кл.) Подяками за досягнення у навчанні та активну участь у житті школи. Не з порожніми руками вітав школярів і лісничий Сновського лісгоспу Роман Москалець, який подарував корисну для школи річ – бензопилу.
Вже вкотре, перша школа приємно вирізняється з-поміж інших креативністю ідей і щодо зовнішнього вигляду учнів, і щодо проведення заходу.
Приміром, цього року одинадцятикласниці вдягнули однакові білі блузи та яскраві різнокольорові спідниці, а хлопці – такого ж кольору метелики. Виглядало це досить красиво та незвично. Гарний вигляд мали і решта класів, які відрізнялися один від одного кольоровою гамою, яку шляхом жеребкування обрали напередодні свята.
Цьогоріч у першій школі 29 випускників та 73 першокласники (три класи). Саме тому перший дзвінок, що символізує початок навчального року, давали не один учень першого класу, а одразу три. А далі – урочисто, під звуки шкільної мелодії учні пішли на свій перший урок.
Потім, замість звичайних традиційних уроків, вчителі організували захід «Різнокольорове місто наук», метою якого стало зацікавити та привернути увагу учнів до шкільних предметів. Було створено 19 різних локацій (приміром, фізика, англійська мова, біологія, трудове навчання, фізкультура та інші). Тут учням розповідали про той чи інший предмет, проводили досліди, грали в ігри, наводили цікаві та пізнавальні факти.
Також до школи були запрошені представники бібліотеки, музею, юстиції, поліції, пожежних та банку. Всі вони розповіли про основне в своїй галузі, провели дітям майстер-класи та ознайомили з необхідними правилами безпеки. А на завершення діти разом зі своїми вчителями із задоволенням робили фото на згадку у спеціальних фотозонах: дитячій (для початкової ланки), з літерами («1 ШКОЛА») та смайлами.
Діти від такої новизни були в захваті. Це і не дивно, адже в перший день у школі набагато цікавіше грати в розвиваючі ігри та дізнаватися корисну та важливу інформацію, ніж заповнювати щоденник та підписувати зошити.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Схвильовано радіють першокласники, батьки, вчителі, учні школи. Сьогодні, вони такі красиві і щасливі, переступили шкільний поріг. Хтось зробив це вперше, тремтячою рукою тримаючи батьків за руку, а для когось сьогоднішнє вересневе свято стало останнім.
Директор школи Володимир Желій теплими словами привітав усіх з Днем знань та побажав учням, вчителям та батькам міцного здоров’я, наполегливості та успіхів у навчанні.
Завітала на свято і заступник міського голови, начальник освіти, сім’ї, молоді та спорту Олена Коваленко, яка привітала присутніх із початком нового навчального року та нагородила двох найкращих учениць школи - Софію Фомську (10 кл.) та Марію Нагорну (11 кл.) Подяками за досягнення у навчанні та активну участь у житті школи. Не з порожніми руками вітав школярів і лісничий Сновського лісгоспу Роман Москалець, який подарував корисну для школи річ – бензопилу.
Вже вкотре, перша школа приємно вирізняється з-поміж інших креативністю ідей і щодо зовнішнього вигляду учнів, і щодо проведення заходу.
Приміром, цього року одинадцятикласниці вдягнули однакові білі блузи та яскраві різнокольорові спідниці, а хлопці – такого ж кольору метелики. Виглядало це досить красиво та незвично. Гарний вигляд мали і решта класів, які відрізнялися один від одного кольоровою гамою, яку шляхом жеребкування обрали напередодні свята.
Цьогоріч у першій школі 29 випускників та 73 першокласники (три класи). Саме тому перший дзвінок, що символізує початок навчального року, давали не один учень першого класу, а одразу три. А далі – урочисто, під звуки шкільної мелодії учні пішли на свій перший урок.
Потім, замість звичайних традиційних уроків, вчителі організували захід «Різнокольорове місто наук», метою якого стало зацікавити та привернути увагу учнів до шкільних предметів. Було створено 19 різних локацій (приміром, фізика, англійська мова, біологія, трудове навчання, фізкультура та інші). Тут учням розповідали про той чи інший предмет, проводили досліди, грали в ігри, наводили цікаві та пізнавальні факти.
Також до школи були запрошені представники бібліотеки, музею, юстиції, поліції, пожежних та банку. Всі вони розповіли про основне в своїй галузі, провели дітям майстер-класи та ознайомили з необхідними правилами безпеки. А на завершення діти разом зі своїми вчителями із задоволенням робили фото на згадку у спеціальних фотозонах: дитячій (для початкової ланки), з літерами («1 ШКОЛА») та смайлами.
Діти від такої новизни були в захваті. Це і не дивно, адже в перший день у школі набагато цікавіше грати в розвиваючі ігри та дізнаватися корисну та важливу інформацію, ніж заповнювати щоденник та підписувати зошити.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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