Наші «Ягідки» представляли Україну в Угорщині

У рамках відзначення Дня Незалежності України дитячий зразковий колектив «Ягідки» під керівництвом Світлани Горбатович був запрошений в Угорщину представляти нашу країну. Відкритий офіційний захід пройшов у приміщенні Німецької школи у Будапешті за участі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорщині Любові Непоп та директора Німецької школи Юдіт Інге Нітш.
Посол у своєму звернені до гостей підкреслила: «Україна наразі не лише протистоїть російській агресії, а і проводить активну роботу для зміцнення державності, невід’ємною складовою чого є зміцнення українських традицій та культури. Народні традиції, зокрема національні танці, відображають дух народу і тому, побачивши виступ українського танцювального колективу, присутні зможуть краще відчути і зрозуміти Україну».
46 дітей зі Сновщини у трьох вікових групах представили угорській публіці свої виступи, розпочавши їх традиційним українським танком «Гопак». У переліку номерів були цього разу не тільки хореографічні картинки. Владислав Тітенко, колишній випускник «Ягідок» та дитячої музичної школи, а нині студент, теж взяв участь у поїздці. І не лише танцював, а й грав на акордеоні. А Дмитро Ільєнко, нинішні йучень ДМШ (викладач В.Ф. Лашук) виконав композиції на ксилофоні. Сюрпризом від нього для закордонних глядачів став «Угорський танець». Після концерту дітей чекав фуршет зі смаколиками та футболки у подарунок. Приймаючій стороні сновчани у свою чергу привезли запашний коровай і солодощі. Цікаво, що коли Світлана Горбатович повідомила, що це частина колективу, бо всі не змогли приїхати, угорці почали про щось перешіптуватися. Софію Фомську, яка найкраще в групі знала англійську, попросили перекласти розмову. «А скільки дітей залишилося, може ми ще футболок трохи додамо?» - запитали в українців. І коли почули у відповідь, що дітей у колективі ще понад дві сотні, угорці дуже здивувалися і вибачилися, що нажаль, такої кількості футболок у них зараз в наявності нема.
А в наступні дні після виступу для дітей була організована розважальна програма: аквапарк, парк атракціонів, екскурсія столицею та до міста майстрів у музей марципанів тощо. Після Угорщини «Ягідки» відвідали Австрію, побувавши у Відні. «Заможність цієї європейської країни помітна одразу», - розповідають діти. Їм найбільше сподобався парк розваг. Вразив юних сновчан у австрійській столиці пам’ятник радянському солдату на честь визволення країни від німецько-фашистських загарбників. Історію тут пам’ятають і ставляться з пошаною до героїв.
Загалом подорож дуже сподобалася всім, хто взяв у ній участь. Їхати в одному напрямку довелося автобусом понад добу. Щоб час пройшов швидше і цікавіше, Світлана Миколаївна проводила серед своїх вихованців історичну й географічну вікторину про місця, які вони відвідали.
Такі поїздки згуртовують дітей, вони стають більш дорослішими, самостійними, вчаться підтримувати одне одного, стають командою. Як не дивно, але їм набагато цікавіше їздити з однолітками, ніж з батьками, бо вони живуть разом, одразу діляться враженнями одне з одним, фотографуються. І водночас подорожі для «Ягідок» завжди пізнавальні: діти дізнаються багато про інші країни, беруть за приклад собі те позитивне, що побачили, вчаться спілкуватися іноземною мовою і розуміють важливість її вивчення.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото
Наталії МІРОШНИЧЕНКО
Посол у своєму звернені до гостей підкреслила: «Україна наразі не лише протистоїть російській агресії, а і проводить активну роботу для зміцнення державності, невід’ємною складовою чого є зміцнення українських традицій та культури. Народні традиції, зокрема національні танці, відображають дух народу і тому, побачивши виступ українського танцювального колективу, присутні зможуть краще відчути і зрозуміти Україну».
46 дітей зі Сновщини у трьох вікових групах представили угорській публіці свої виступи, розпочавши їх традиційним українським танком «Гопак». У переліку номерів були цього разу не тільки хореографічні картинки. Владислав Тітенко, колишній випускник «Ягідок» та дитячої музичної школи, а нині студент, теж взяв участь у поїздці. І не лише танцював, а й грав на акордеоні. А Дмитро Ільєнко, нинішні йучень ДМШ (викладач В.Ф. Лашук) виконав композиції на ксилофоні. Сюрпризом від нього для закордонних глядачів став «Угорський танець». Після концерту дітей чекав фуршет зі смаколиками та футболки у подарунок. Приймаючій стороні сновчани у свою чергу привезли запашний коровай і солодощі. Цікаво, що коли Світлана Горбатович повідомила, що це частина колективу, бо всі не змогли приїхати, угорці почали про щось перешіптуватися. Софію Фомську, яка найкраще в групі знала англійську, попросили перекласти розмову. «А скільки дітей залишилося, може ми ще футболок трохи додамо?» - запитали в українців. І коли почули у відповідь, що дітей у колективі ще понад дві сотні, угорці дуже здивувалися і вибачилися, що нажаль, такої кількості футболок у них зараз в наявності нема.
А в наступні дні після виступу для дітей була організована розважальна програма: аквапарк, парк атракціонів, екскурсія столицею та до міста майстрів у музей марципанів тощо. Після Угорщини «Ягідки» відвідали Австрію, побувавши у Відні. «Заможність цієї європейської країни помітна одразу», - розповідають діти. Їм найбільше сподобався парк розваг. Вразив юних сновчан у австрійській столиці пам’ятник радянському солдату на честь визволення країни від німецько-фашистських загарбників. Історію тут пам’ятають і ставляться з пошаною до героїв.
Загалом подорож дуже сподобалася всім, хто взяв у ній участь. Їхати в одному напрямку довелося автобусом понад добу. Щоб час пройшов швидше і цікавіше, Світлана Миколаївна проводила серед своїх вихованців історичну й географічну вікторину про місця, які вони відвідали.
Такі поїздки згуртовують дітей, вони стають більш дорослішими, самостійними, вчаться підтримувати одне одного, стають командою. Як не дивно, але їм набагато цікавіше їздити з однолітками, ніж з батьками, бо вони живуть разом, одразу діляться враженнями одне з одним, фотографуються. І водночас подорожі для «Ягідок» завжди пізнавальні: діти дізнаються багато про інші країни, беруть за приклад собі те позитивне, що побачили, вчаться спілкуватися іноземною мовою і розуміють важливість її вивчення.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото
Наталії МІРОШНИЧЕНКО
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