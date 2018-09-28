Близько 50% школярів Сновщини – абсолютно здорові

Щороку кожна дитина має проходити обов’язкове медичне обстеження. Перш за все, воно необхідне, аби перевірити своє здоров’я та в разі чого, почати вчасне та правильне лікування.
Як повідомила головний лікар КНП «Сновський центр ПМД» Олена Шарпан, на Сновщині перед початком нового навчального року 87 % дітей пройшли повний медичний огляд.
Протягом жовтня-листопада ще проходитимуть огляд підлітки із сільських шкіл та училища.
– Як правило, найпоширеніші проблеми виникають в опорно-руховому апараті школярів,- розповідає Олена Іванівна. - На сьогодні, у 35-40% дітей шкільного віку виявляється сколіоз різного ступеня тяжкості. Більшість батьків вважають, що це захворювання розвивається у дитини лише через неправильну поставу при сидінні та ходьбі. Проте, однією з найпоширеніших причин є сидячий спосіб життя, а особливо тепер, коли діти весь вільний час проводять за комп’ютерами, планшетами та телефонами. Основою лікування сколіозу є заняття фізкультурою. Дітям слід робити зарядку вранці та більше рухатися протягом усього дня, і, звичайно ж, не сутулитися. До речі, батькам слід ретельніше обирати рюкзаки та надати перевагу портфеликам з ортопедичною спинкою, яка також дещо запобігає виникненню сколіозу. Красномовний факт: у дітей дошкільного віку порушення постави немає, а от за період навчання в школі такі порушення виникають.
Олена Шарпан вкотре наголошує і на необхідності щеплень дітей, особливо тих, які йдуть до школи. На сьогодні, у лікарні достатньо вакцини для всіх видів щеплень. Приємно, що батьки вже починають розуміти їх необхідність і більш свідомо та серйозно підходять до цієї теми.
У зв’язку зі зниженням температури до лікарні почали звертатися і з захворюваннями на ГРВІ. Випадків грипу поки що немає, але варто пам’ятати, що зробивши щеплення, і ви, і ваша дитина будуть захищеними від цього захворювання. Вакцину можна замовити та придбати у будь-якій аптеці міста.
Отож, після проведення медичного огляду школярів, лікарі дійшли висновку, що з 87% вже обстежених дітей повністю здоровими є лише 50% .
Медики вкотре нагадують про необхідність підписання декларацій з лікарями. Ті, хто ще не обрав свого лікаря мають зробити свій вибір та укласти угоду. До речі, у лікарні почала працювати молодий фахівець, лікар-педіатр Катерина Миколаївна Сильченко, з якою також можна заключати договір.
Угоди, які в свій час уклали з Всеволодом Тарасюком (а їх близько тисячі), анулювалися. Тепер люди мають обрати собі іншого лікаря та перезаключити договір. Їх присутність у лікарні не є обов’язковою, це легко можна зробити в телефонному режимі.
Тетяна ЛИТВИН
Як повідомила головний лікар КНП «Сновський центр ПМД» Олена Шарпан, на Сновщині перед початком нового навчального року 87 % дітей пройшли повний медичний огляд.
Протягом жовтня-листопада ще проходитимуть огляд підлітки із сільських шкіл та училища.
– Як правило, найпоширеніші проблеми виникають в опорно-руховому апараті школярів,- розповідає Олена Іванівна. - На сьогодні, у 35-40% дітей шкільного віку виявляється сколіоз різного ступеня тяжкості. Більшість батьків вважають, що це захворювання розвивається у дитини лише через неправильну поставу при сидінні та ходьбі. Проте, однією з найпоширеніших причин є сидячий спосіб життя, а особливо тепер, коли діти весь вільний час проводять за комп’ютерами, планшетами та телефонами. Основою лікування сколіозу є заняття фізкультурою. Дітям слід робити зарядку вранці та більше рухатися протягом усього дня, і, звичайно ж, не сутулитися. До речі, батькам слід ретельніше обирати рюкзаки та надати перевагу портфеликам з ортопедичною спинкою, яка також дещо запобігає виникненню сколіозу. Красномовний факт: у дітей дошкільного віку порушення постави немає, а от за період навчання в школі такі порушення виникають.
Олена Шарпан вкотре наголошує і на необхідності щеплень дітей, особливо тих, які йдуть до школи. На сьогодні, у лікарні достатньо вакцини для всіх видів щеплень. Приємно, що батьки вже починають розуміти їх необхідність і більш свідомо та серйозно підходять до цієї теми.
У зв’язку зі зниженням температури до лікарні почали звертатися і з захворюваннями на ГРВІ. Випадків грипу поки що немає, але варто пам’ятати, що зробивши щеплення, і ви, і ваша дитина будуть захищеними від цього захворювання. Вакцину можна замовити та придбати у будь-якій аптеці міста.
Отож, після проведення медичного огляду школярів, лікарі дійшли висновку, що з 87% вже обстежених дітей повністю здоровими є лише 50% .
Медики вкотре нагадують про необхідність підписання декларацій з лікарями. Ті, хто ще не обрав свого лікаря мають зробити свій вибір та укласти угоду. До речі, у лікарні почала працювати молодий фахівець, лікар-педіатр Катерина Миколаївна Сильченко, з якою також можна заключати договір.
Угоди, які в свій час уклали з Всеволодом Тарасюком (а їх близько тисячі), анулювалися. Тепер люди мають обрати собі іншого лікаря та перезаключити договір. Їх присутність у лікарні не є обов’язковою, це легко можна зробити в телефонному режимі.
Тетяна ЛИТВИН
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