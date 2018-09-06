Хай навчання буде в радість

Заклади освіти Сновської об’єднаної територіальної громади урочистими лінійками розпочали новий навчальний рік. Головною подією цього року в Україні є старт реформи «Нова українська школа», метою якої є створення нового освітнього середовища та нового змісту для учнів перших класів. Їх у цьому році на Сновщині сіло за парти 218 і вони навчатимуться за Новим Державним Стандартом початкової освіти.
Традиційною урочистою лінійкою з підняттям Державного прапора, покладанням квітів до пам’ятного знаку загиблим і звуками Першого дзвоника розпочався навчальний рік у міській школі №2.
Напутні слова всім учням лунали від директора школи О.В.Макаренко та від старшокласників. На захід завітала і почесна гостя - колишній директор ЗОШ №2, а нині секретар міської ради Н.В.Самойлова, яка нагородила кращих учнів закладу – Валентину Акуленко (11 кл.) та Вадима Туніка (9 кл.). Вона зазначила, що навчання у школі - це важлива сходинка для всіх майбутніх досягнень в житті, тож побажала всім успіхів на ниві знань.
Цього року в першому класі ЗОШ №2 навчатиметься 24 учні, класною мамою для яких стала Т.Л.Осадча. Для них підготували простору класну кімнату для навчання за програмою «Нової української школи». Саме першокласникам та їхнім батькам цей день, мабуть, запам’ятається найбільше. Вчорашні дошкільнята, трошки розгублені, обіцяли всім вчитися добре і знайти нових друзів у школі. Своєрідним перехідним етапом з першого до другого ступеня школи є для учнів 5-го класу. 29 школярів під керівництвом В.О.Костейкової звикатимуть до нових вчителів, до нових предметів. А для одинадцятикласників цей символічний Перший дзвоник пролунав востаннє. На них чекає відповідальний рік, ЗНО і вибір майбутньої професії. Але поки що вони діти, і можна насолоджуватися безтурботним школярством, набираючись знань і позитиву для нового етапу в житті.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Традиційною урочистою лінійкою з підняттям Державного прапора, покладанням квітів до пам’ятного знаку загиблим і звуками Першого дзвоника розпочався навчальний рік у міській школі №2.
Напутні слова всім учням лунали від директора школи О.В.Макаренко та від старшокласників. На захід завітала і почесна гостя - колишній директор ЗОШ №2, а нині секретар міської ради Н.В.Самойлова, яка нагородила кращих учнів закладу – Валентину Акуленко (11 кл.) та Вадима Туніка (9 кл.). Вона зазначила, що навчання у школі - це важлива сходинка для всіх майбутніх досягнень в житті, тож побажала всім успіхів на ниві знань.
Цього року в першому класі ЗОШ №2 навчатиметься 24 учні, класною мамою для яких стала Т.Л.Осадча. Для них підготували простору класну кімнату для навчання за програмою «Нової української школи». Саме першокласникам та їхнім батькам цей день, мабуть, запам’ятається найбільше. Вчорашні дошкільнята, трошки розгублені, обіцяли всім вчитися добре і знайти нових друзів у школі. Своєрідним перехідним етапом з першого до другого ступеня школи є для учнів 5-го класу. 29 школярів під керівництвом В.О.Костейкової звикатимуть до нових вчителів, до нових предметів. А для одинадцятикласників цей символічний Перший дзвоник пролунав востаннє. На них чекає відповідальний рік, ЗНО і вибір майбутньої професії. Але поки що вони діти, і можна насолоджуватися безтурботним школярством, набираючись знань і позитиву для нового етапу в житті.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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