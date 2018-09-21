Розкрито вбивство дитини

Під процесуальним керівництвом Менської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом умисного вбивства новонародженої дитини.
Встановлено, що в ніч з 12.02.2018 на 13.02.2018 р. житель Сновського району, будучи батьком новонародженої дитини, шляхом удушення вбив немовля. Тільки 16 вересня поточного року у сараї господарства правоохоронцями Сновського району виявлено закопані останки трупу немовляти.
Дії горе-батька кваліфіковано за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, як умисне вбивство малолітньої дитини, санкція якої передбачає позбавлення винного волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Наразі встановлюються усі обставини вчиненого кримінального правопорушення. Розслідування триває.
Встановлено, що в ніч з 12.02.2018 на 13.02.2018 р. житель Сновського району, будучи батьком новонародженої дитини, шляхом удушення вбив немовля. Тільки 16 вересня поточного року у сараї господарства правоохоронцями Сновського району виявлено закопані останки трупу немовляти.
Дії горе-батька кваліфіковано за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, як умисне вбивство малолітньої дитини, санкція якої передбачає позбавлення винного волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Наразі встановлюються усі обставини вчиненого кримінального правопорушення. Розслідування триває.
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