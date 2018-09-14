Працювати на землі – справа не рутинна

Наприкінці літа ми побували у Низківці в обійсті Ніни Василівни та Олександра Борисовича Лаптєвих. Вони вже давно обоє на заслуженому відпочинку. Але вирощують таку кількість рослин, причому, екзотичних для нашого поліського краю, що ми такого ніколи не бачили на жодному городі Сновщини! Фруктові дерева, різні види овочів, декоративні рослини… З незвичайними на смак і розмір плодами. І чому ми, за традицією, саджаємо лише картоплю, помідори, квасолю, буряки, ну, ще полуницю чи персик, і все?
Як тільки заходиш у двір до цих господарів, одразу кидається в очі китайський лимонник. Він плететься високо вгору, чимось схожий на виноград. Його плоди дуже корисні для здоров’я, нагадують трохи обліпиху, маслянисті. Вони корисні для серцево-судинної системи і шлунково-кишково тракту, хворим на цукровий діабет, покращують зір тощо. А ще лимонник чудова окраса для альтанки.
Господиня розповідає, що після школи навчалася на електрика в Білорусії, а потім поїхала працювати на Далекий Схід. Туди ж, в Уссурійськ, з Казахстану приїхав на роботу і її майбутній чоловік Борис, теж електрик. Вийшла за нього заміж, народила дітей, а згодом, наприкінці 80-х минулого століття, повернулася до матері в Низківку разом з сім`єю. Вели велике господарство: і свині, і корова, і кури. А чоловік ще й пасічник, і грибник.
– Це він у мене агроном-любитель, все саджав і експериментував там. А коли сюди переїхали, теж продовжив займатися улюбленою справою, - каже Ніна Василівна. – Благо землі в Низківці родючі.
Лимонник господар привіз із Далекого Сходу, а ще багато диво-рослин замовляв за каталогом, або купував сам у Києві в спеціальних розплідниках.
Актинідія, айва, ревень, боже дерево, кізіл, персики з плодами завбільшки з величезне яблуко. Синя алича, завбільшки з південний персик, а смачнюча і соковита! Кумберленд - гібрид малини і ожини. Кавуни і чорноплідна горобина (аронія), піпіно й земляний горіх (арахіс), квіти клематісу, тютюн. Капуста кольрабі і звичайна, і цвітна. Не перелічити всього! Я не встигала записувати назви. А на кожному кроці на городі - щось нове і дивне! І до всього цього є звичайна плантація картоплі, як в усіх у селі. І помідорів, розсаду яких вирощують самі.
– А встигаєте ви все це куштувати і переробляти? – запитую.
– Так, – каже усміхаючись Ніна Василівна. – Діти, онуки Женя і Коля допомагають, приїжджаючи в гості зі Сновська. Багато чого, звичайно, росте просто для краси.
І не кажіть, що важко працювати на землі, що це рутинна справа. Подивившись, скільки всього саджають і вирощують ці немолоді люди, як піклуються про кожну рослину і знають про неї все, мені самій захотілося обов’язково щось посадити екзотичне вдома. А у вас ростуть незвичайні фрукти і овочі?
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Як тільки заходиш у двір до цих господарів, одразу кидається в очі китайський лимонник. Він плететься високо вгору, чимось схожий на виноград. Його плоди дуже корисні для здоров’я, нагадують трохи обліпиху, маслянисті. Вони корисні для серцево-судинної системи і шлунково-кишково тракту, хворим на цукровий діабет, покращують зір тощо. А ще лимонник чудова окраса для альтанки.
Господиня розповідає, що після школи навчалася на електрика в Білорусії, а потім поїхала працювати на Далекий Схід. Туди ж, в Уссурійськ, з Казахстану приїхав на роботу і її майбутній чоловік Борис, теж електрик. Вийшла за нього заміж, народила дітей, а згодом, наприкінці 80-х минулого століття, повернулася до матері в Низківку разом з сім`єю. Вели велике господарство: і свині, і корова, і кури. А чоловік ще й пасічник, і грибник.
– Це він у мене агроном-любитель, все саджав і експериментував там. А коли сюди переїхали, теж продовжив займатися улюбленою справою, - каже Ніна Василівна. – Благо землі в Низківці родючі.
Лимонник господар привіз із Далекого Сходу, а ще багато диво-рослин замовляв за каталогом, або купував сам у Києві в спеціальних розплідниках.
Актинідія, айва, ревень, боже дерево, кізіл, персики з плодами завбільшки з величезне яблуко. Синя алича, завбільшки з південний персик, а смачнюча і соковита! Кумберленд - гібрид малини і ожини. Кавуни і чорноплідна горобина (аронія), піпіно й земляний горіх (арахіс), квіти клематісу, тютюн. Капуста кольрабі і звичайна, і цвітна. Не перелічити всього! Я не встигала записувати назви. А на кожному кроці на городі - щось нове і дивне! І до всього цього є звичайна плантація картоплі, як в усіх у селі. І помідорів, розсаду яких вирощують самі.
– А встигаєте ви все це куштувати і переробляти? – запитую.
– Так, – каже усміхаючись Ніна Василівна. – Діти, онуки Женя і Коля допомагають, приїжджаючи в гості зі Сновська. Багато чого, звичайно, росте просто для краси.
І не кажіть, що важко працювати на землі, що це рутинна справа. Подивившись, скільки всього саджають і вирощують ці немолоді люди, як піклуються про кожну рослину і знають про неї все, мені самій захотілося обов’язково щось посадити екзотичне вдома. А у вас ростуть незвичайні фрукти і овочі?
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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