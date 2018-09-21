Запрошуємо на роботу до Сновського відділення поліції

Зараз в ГУНП в Чернігівській області оголошено конкурс на посаду поліцейського з логістики Сновського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області (конкурс триває до 24.09),
а також на дві вакантні посади дільничних офіцерів поліції Сновського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області (конкурс триває з 17.09. до 16.10). Особи, які виявили бажання взяти участь в конкурсі, будуть проходити реєстрацію онлайн на сайті. За інформацією звертайтеся зателефоном (067)4691128.
Начальник Сновського ВП майор поліції Бобровник Д.А.
а також на дві вакантні посади дільничних офіцерів поліції Сновського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області (конкурс триває з 17.09. до 16.10). Особи, які виявили бажання взяти участь в конкурсі, будуть проходити реєстрацію онлайн на сайті. За інформацією звертайтеся зателефоном (067)4691128.
Начальник Сновського ВП майор поліції Бобровник Д.А.
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