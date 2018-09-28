Час для творчості знайдеться завжди

Сновській станції юних техніків вже майже 30 років, адже працювати вона почала ще з 1989-го. З одного боку – це старенькі приміщення, далеке від сучасного обладнання, мізерне фінансування, а з іншого – чудовий педагогічний колектив та сотні допитливих дитячих очей, які із задоволенням поспішають до закладу і після напруженого дня у школі, і у свій вихідний. Для ни головне – корисні та цікаві вміння та навички, які вони отримують тут вже дуже давно.
– На сьогоднішній день на станції трудяться 10 основних педагогічних працівників, а ще 5 працюють на базі шкіл у Великому Щимелі (двоє педагогів), Петрівці, Рогізках та Нових Боровичах.
На нашій станції ми навчаємо дітей і тому, що стане для них корисним у майбутньому, і тому, що їм цікаво, та до чого лежить їх душа, - розповідає директор СЮТ Микола Коршун. – Вибір у дітей досить великий, адже наразі у нас діють 35 гуртків науково-технічного та декоративно-прикладного напряму. Тобто, обирати є з чого. Це: початкове технічне моделювання, авіамодельний гурток, різьблення по дереву, технічний дизайн, юний картингіст, оператори колективної радіостанції, радіоелектронне конструювання, спортивна радіопеленгація, юні користувачі ПК, бісероплетіння, паперопластика, тістопластика, юний флорист, виготовлення сувенірів, народна творчість, конструювання повітряних зміїв. Минулого року до переліку додали ще «Зелений світлофор», де вчать правилам дорожнього руху, які є надзвичайно важливими для школярів. А цього року з’явилося ще геометричне конструювання.
Заняття розпочалися лише тиждень тому (з 15 вересня) і вже кількість дітей, які займаються тут, досягає майже 500. Це високі показники, які свідчать про те, що дійсно дітям тут дуже цікаво. Основною причиною такого зацікавлення є, звісно ж, оригінально підготовлені педагогами заняття та неординарно поданий матеріал. «Вчителі завжди дуже ретельно готуються до занять, вишукують в Інтернеті цікаві доробки, створюють власні ескізи, дають нове життя таким речам, які люди зазвичай просто викидають на смітник», - говорить заступник директора з навчально-методичної роботи Оксана Ананко.
Говорити та писати про роботу винахідливих педагогів та старанних вихованців СЮТ можна багато, але їх досягнення говорять самі за себе. Вони беруть участь майже у всіх обласних конкурсах і є їх постійними призерами. Гордістю СЮТ є Поліна Єфименко, яка зайняла І місце в обласному конкурсі з мистецтва оригамі «Квітуча Україна». Єлизавета Абрамова в тому ж конкурсі стала третьою, Іван Лук’яненко посів третє місце в обласному конкурсі з фітодизайну «Зимові фантазії», а Яна Дитюк – в обласному конкурсі з інформаційних технологій у номінації «WEB-дизайн».
Окрім цього, постійним учасником та переможцем різноманітних змагань з радіозв’язку є гурток «Оператори колективної радіостанції». Перші місця здобули і у відкритих змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях (КХ) «Лісова пісня», на Чемпіонаті Чернігівської області на КХ пам’яті UB5RK – Федора Габдрахманова, у відкритих змаганнях на КХ «Юр’єва Божниця». Другими стали у відкритих змаганнях з радіозв’язку на КХ «Штурм фортеці Ізмаїл», у змаганнях на кубок «ЧОРС», третіми – у конкурсі «На Покрову». Це ще не повний перелік всіх досягнень та вихованців, якими пишається станція.
Цього року Управлінням освіти і науки Чернігівської ОДА Почесними грамотами за високу професійну майстерність та підготовку переможців конкурсів нагородили і керівників гуртків СЮТ Світлану Гіленок, Володимира Рум’янцева та Юрія Кушніра.
Перед початком занять на станції зробили косметичний ремонт: все пофарбували та переклеїли три класи. Оскільки коштів виділяється зовсім мало, виконати капітальний ремонт власними силами нереально. Тому і директор, і педагоги насамперед мріють про оновлення кабінетів, про новенькі вікна, які б утримували тепло, про нову технічну базу.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
– На сьогоднішній день на станції трудяться 10 основних педагогічних працівників, а ще 5 працюють на базі шкіл у Великому Щимелі (двоє педагогів), Петрівці, Рогізках та Нових Боровичах.
На нашій станції ми навчаємо дітей і тому, що стане для них корисним у майбутньому, і тому, що їм цікаво, та до чого лежить їх душа, - розповідає директор СЮТ Микола Коршун. – Вибір у дітей досить великий, адже наразі у нас діють 35 гуртків науково-технічного та декоративно-прикладного напряму. Тобто, обирати є з чого. Це: початкове технічне моделювання, авіамодельний гурток, різьблення по дереву, технічний дизайн, юний картингіст, оператори колективної радіостанції, радіоелектронне конструювання, спортивна радіопеленгація, юні користувачі ПК, бісероплетіння, паперопластика, тістопластика, юний флорист, виготовлення сувенірів, народна творчість, конструювання повітряних зміїв. Минулого року до переліку додали ще «Зелений світлофор», де вчать правилам дорожнього руху, які є надзвичайно важливими для школярів. А цього року з’явилося ще геометричне конструювання.
Заняття розпочалися лише тиждень тому (з 15 вересня) і вже кількість дітей, які займаються тут, досягає майже 500. Це високі показники, які свідчать про те, що дійсно дітям тут дуже цікаво. Основною причиною такого зацікавлення є, звісно ж, оригінально підготовлені педагогами заняття та неординарно поданий матеріал. «Вчителі завжди дуже ретельно готуються до занять, вишукують в Інтернеті цікаві доробки, створюють власні ескізи, дають нове життя таким речам, які люди зазвичай просто викидають на смітник», - говорить заступник директора з навчально-методичної роботи Оксана Ананко.
Говорити та писати про роботу винахідливих педагогів та старанних вихованців СЮТ можна багато, але їх досягнення говорять самі за себе. Вони беруть участь майже у всіх обласних конкурсах і є їх постійними призерами. Гордістю СЮТ є Поліна Єфименко, яка зайняла І місце в обласному конкурсі з мистецтва оригамі «Квітуча Україна». Єлизавета Абрамова в тому ж конкурсі стала третьою, Іван Лук’яненко посів третє місце в обласному конкурсі з фітодизайну «Зимові фантазії», а Яна Дитюк – в обласному конкурсі з інформаційних технологій у номінації «WEB-дизайн».
Окрім цього, постійним учасником та переможцем різноманітних змагань з радіозв’язку є гурток «Оператори колективної радіостанції». Перші місця здобули і у відкритих змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях (КХ) «Лісова пісня», на Чемпіонаті Чернігівської області на КХ пам’яті UB5RK – Федора Габдрахманова, у відкритих змаганнях на КХ «Юр’єва Божниця». Другими стали у відкритих змаганнях з радіозв’язку на КХ «Штурм фортеці Ізмаїл», у змаганнях на кубок «ЧОРС», третіми – у конкурсі «На Покрову». Це ще не повний перелік всіх досягнень та вихованців, якими пишається станція.
Цього року Управлінням освіти і науки Чернігівської ОДА Почесними грамотами за високу професійну майстерність та підготовку переможців конкурсів нагородили і керівників гуртків СЮТ Світлану Гіленок, Володимира Рум’янцева та Юрія Кушніра.
Перед початком занять на станції зробили косметичний ремонт: все пофарбували та переклеїли три класи. Оскільки коштів виділяється зовсім мало, виконати капітальний ремонт власними силами нереально. Тому і директор, і педагоги насамперед мріють про оновлення кабінетів, про новенькі вікна, які б утримували тепло, про нову технічну базу.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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